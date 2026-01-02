女優の郄石あかり（23）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。紅白歌合戦出演時の衣装を公開した。

郄石は「あけましておめでとうございます！」とコメントし、12月31日に生放送された「第76回NHK紅白歌合戦」でゲスト審査員を務めた際のワンピースの衣装姿を公開。

さらに、「紅白歌合戦、ありがとうございました。余韻で胸がいっぱいです。このような気持ちを胸に新年を迎えることができて幸せです。本年もどうぞよろしくお願いします！」とつづった。

今年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でヒロイン・トキを演じている郄石。紅白では夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」が初出場を果たしばけばけの主題歌「笑ったり転んだり」を披露し、トキと結ばれるヘブンを演じる英俳優トミー・バストウも駆けつけ一緒に見守った。

これに対し、フォロワーからは「衣装とてもお似合い」「あかりさんの姿にこっちももらい泣きだった」「今年も活躍楽しみにしてます」「紅白歌合戦お疲れ様でした」「ばけばけ大好き」といった反響が寄せられている。