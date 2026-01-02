テレ東、箱根駅伝の裏で池上彰＆伊沢拓司＆カズレーザーが“ビックリ予想”披露へ
テレビ東京は、3日午前7時から『テレ東は”知の駅伝”〜2026年政治・経済・ビジネスをビックリ予想〜』を放送する。
【写真】モルドバ国内にある未承認国家を臨む池上彰さん
2026年新春。日本の正月の風物詩となった箱根駅伝に、テレ東が“知の駅伝”で挑戦する。テレ東の経済メディア『テレ東BIZ』の人気コンテンツの特別編、新作コンテンツの間をぬって、池上彰、「クイズ王」伊沢拓司、「雑学王」カズレーザーらが、頭脳を駆使してひねり出した2026年に起こるかもしれない“ビックリ予想”をリレー形式で披露。知のタスキをつなぎ、「箱根」の裏の5時間を駆け抜ける。
■ 2026年の政治・経済・外交を専門家がビックリ予想!!
ビックリ予想（1区）
永濱利廣（第一生命経済研究所 首席エコノミスト）、
杉山晋輔（早稲田大学特命教授 元駐米大使）
キャスター：豊島晋作、中原みなみ
起こったら大変なビックリ予想を専門家が議論。
・高市政権が消費税を減税？ 実現のための『ウルトラC』
・今年のトランプ大統領は波乱万丈
・住宅ローン 固定と変動を決める「1％の壁」とは
・日中関係悪化は日本経済をどう変えるか
・今年のマーケット 日経平均株価の上値はいくら？
■池上彰がいま話を聞きたい30人 特別編
ビックリ予想（2区）池上彰
今回池上は、作家・元外交官の佐藤優と、作家の朝井リョウと対談。佐藤とは2026年、日本と世界はどうなるのか？についてじっくり語り合った。高市内閣の行方を予測。「愛国心」と「国家主義」について佐藤流の分析を披露する。戦後最年少の直木賞作家朝井との対談では、最新作『イン・ザ・メガチャーチ』など新聞連載での小説のつくり方など人気作家の素顔に迫った。
■橋本幸治の理系通信 AI勢力図が激変!?
ビックリ予想（3区）松尾豊（東京大学教授）
東京大学の松尾豊教授をゲストに迎え、2026年に起こりうる「AI勢力図の激変」をテーマにトーク
・生成AIの覇権争い（OpenAI vs Google）
・AGI（汎用人工知能）の到来
・半導体勢力変化（対NVIDIA）
・フィジカルAI（家庭用ロボット）の台頭
松尾教授は「自動車やスマホに次ぐ巨大なB2C市場になる」と予測する。
■円卓コンフィデンシャル プロ野球ビジネスSP
ビックリ予想（4区）伊沢拓司、児嶋一哉（アンジャッシュ）
ゲスト：福岡ソフトバンクホークス、北海道日本ハムファイターズ、埼玉西武ライオンズの球団関係者、小林至（桜美林大学教授 元千葉ロッテマリーンズ）、杉谷拳士（元北海道日本ハムファイターズ）
今回のテーマは「NPB（日本プロ野球）ビジネスの裏側」
しのぎを削ったパ・リーグのチームの中から、ビジネス面でも様々な取り組みを行っている3球団が集結。集客、販売、スポンサー獲得から、組織強化、選手の育成まで、球団運営の 裏側にMC陣が迫る。日本のプロ野球の未来についての熱い議論も？
■同級生プレイバック 〜時代とか人生とか仕事とか〜
ビックリ予想（5区）カズレーザー(メイプル超合金)
ゲスト：えなりかずき、武井壮、中江有里
同じ年に生まれ、同じ時代を歩んできた、日本全国にいる「同級生」たちの人生は？今回はMCカズレーザーと同じ、昭和59年組(1984.4.2ー1985.4.1生まれ)と、団塊ジュニアで人数が最も多い昭和48年組(1973.4.2ー1974.4.1生まれ)を直撃。現在とこれまでの仕事、収入や投資、人生の夢や後悔…さまざまな質問をぶつけてみたら、ニッポンが「辿って来た道」と「今」が見えてきた？
