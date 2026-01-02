【あすから】キム・スヒョン、IUら主演の韓国ドラマ『プロデューサー』、一挙放送 パク・ボゴム、少女時代・テティソ、BLACKPINK・ジスらもカメオ出演するラブコメディー
俳優のチャ・テヒョン、キム・スヒョン、コン・ヒョジン、IUが主演する韓国ドラマ『プロデューサー』（全12話）が3日から、「KBS World」で一挙放送される。
【写真】芸歴10年目の歌手を演じるIUはミニスカ姿で美脚披露
同作は放送業界を舞台にプロデューサーと芸能人が恋に仕事に奮闘するラブコメディー。『1泊2日』『ミュージックバンク』など韓国の放送局KBSの人気番組を作るテレビ局社員たちのプライドと熱い情熱、リアルな放送業界の裏側を描いた話題作で最高視聴率17.7％を記録した。
カメオ出演にはパク・ボゴム、リョウク（SUPER JUNIOR）、少女時代・テティソ、イ・スンギ、DARA（2NE1）、カン・スンユン（WINNER）、ジス（BLACKPINK）ら豪華アイドル陣が名を連ねる。
■あらすじ
大学時代、好意を寄せていた先輩がKBS芸能局に入社したことをきっかけにKBSへ入ったスンチャン（キム・スヒョン）。出勤初日から誤解によってミスを起こし、芸能局の女王蜂イェジン（コン・ヒョジン）に目を付けられてしまい…。
■演出：ピョ・ミンス
■脚本：パク・ジウン
■出演：チャ・テヒョン、キム・スヒョン、コン・ヒョジン、IU ほか
■カメオ出演：パク・ボゴム、リョウク（SUPER JUNIOR）、少女時代・テティソ、イ・スンギ、DARA（2NE1）、カン・スンユン（WINNER）、ジス（BLACKPINK） ほか
■放送スケジュール
#1〜#7：1月3日（土）後7：50〜深5：10
#8〜#12：1月4日（日）後7：50〜深4：00
