韓国ドラマ『プロデューサー』が3日から「KBS World」で一挙放送（C）KBS

　俳優のチャ・テヒョン、キム・スヒョン、コン・ヒョジン、IUが主演する韓国ドラマ『プロデューサー』（全12話）が3日から、「KBS World」で一挙放送される。

【写真】芸歴10年目の歌手を演じるIUはミニスカ姿で美脚披露

　同作は放送業界を舞台にプロデューサーと芸能人が恋に仕事に奮闘するラブコメディー。『1泊2日』『ミュージックバンク』など韓国の放送局KBSの人気番組を作るテレビ局社員たちのプライドと熱い情熱、リアルな放送業界の裏側を描いた話題作で最高視聴率17.7％を記録した。

　カメオ出演にはパク・ボゴム、リョウク（SUPER JUNIOR）、少女時代・テティソ、イ・スンギ、DARA（2NE1）、カン・スンユン（WINNER）、ジス（BLACKPINK）ら豪華アイドル陣が名を連ねる。

■あらすじ
大学時代、好意を寄せていた先輩がKBS芸能局に入社したことをきっかけにKBSへ入ったスンチャン（キム・スヒョン）。出勤初日から誤解によってミスを起こし、芸能局の女王蜂イェジン（コン・ヒョジン）に目を付けられてしまい…。

■演出：ピョ・ミンス

■脚本：パク・ジウン

■出演：チャ・テヒョン、キム・スヒョン、コン・ヒョジン、IU　ほか

■カメオ出演：パク・ボゴム、リョウク（SUPER JUNIOR）、少女時代・テティソ、イ・スンギ、DARA（2NE1）、カン・スンユン（WINNER）、ジス（BLACKPINK）　ほか

■放送スケジュール
#1〜#7：1月3日（土）後7：50〜深5：10
#8〜#12：1月4日（日）後7：50〜深4：00