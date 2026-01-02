YouTube登録者145万人のナカモトフウフ、約650万円のトヨタ『セリカXX』納車を報告「可愛すぎる車を買いました」
YouTubeのチャンネル登録者145万人を誇る「ナカモトフウフのOkinawa Life Vlog」の妻・ちゃんまりが、2日までに自身のインスタグラムを更新。1985年式“国宝級”コンディションのトヨタ『セリカXX』が納車されたことを報告した。
【写真】リトラがあいた！かっこよすぎるナカモトフウフが購入したトヨタ『セリカXX』
ちゃんまりは、11月にYouTubeショート動画で「妻の憧れのお相手は“国宝級”コンディションの旧車」1985年式トヨタ『セリカXX』（約650万円）と紹介された車を購入することを報告していた。この日の投稿では「納車」と題し、「可愛すぎる車を買いました」「CELICA XXがついに我が家にー！！！」と報告。「写真を見て初めて車に一目惚れ。どーしても欲しくてAT限定解除して、無事納車できました」と経緯を明かした。
続けて「もーーーーーーーたまらん！！！好き！！！ってなってるのが３枚目w」と、愛車との2ショット写真を説明。「夫と一緒にたくさん運転して、いろんなところに一緒に行くぞ」と意気込み、「はーほんと可愛い車。大事に大事に乗ります」と結んだ。
【写真】リトラがあいた！かっこよすぎるナカモトフウフが購入したトヨタ『セリカXX』
ちゃんまりは、11月にYouTubeショート動画で「妻の憧れのお相手は“国宝級”コンディションの旧車」1985年式トヨタ『セリカXX』（約650万円）と紹介された車を購入することを報告していた。この日の投稿では「納車」と題し、「可愛すぎる車を買いました」「CELICA XXがついに我が家にー！！！」と報告。「写真を見て初めて車に一目惚れ。どーしても欲しくてAT限定解除して、無事納車できました」と経緯を明かした。
続けて「もーーーーーーーたまらん！！！好き！！！ってなってるのが３枚目w」と、愛車との2ショット写真を説明。「夫と一緒にたくさん運転して、いろんなところに一緒に行くぞ」と意気込み、「はーほんと可愛い車。大事に大事に乗ります」と結んだ。