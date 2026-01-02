13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日放送された。

番組冒頭を飾ったのは、21年11月に呼吸不全で亡くなった占術家の細木数子さんが出演した放送回だった。「伝説の名勝負」と題し、細木さん出演回が復刻された。細木さんは1000万円獲得した際の使い道として「新潟中越地震の被災者に寄付したい」と語っていた。その後、昨年亡くなったMCみのもんたさんと丁々発止のやりとりを展開。みのさんが「とりあえず10問とか…」と言うと、細木さんは「何言ってるのよ！ みみっちい！ 15問よ！」と全問正解宣言でやり返した。14問連続正解し、あと1問まで迫るも「オリンピックのシンボル『五輪マーク』で右上に位置している輪の色はどれ？」に正解し、全問正解。細木さんの目には涙があった。

X（旧ツイッター）では「細木数子のミリオネアは平成過ぎて面白いwww」「でも最初に放送してたみのさんや細木数子さんとか薄っすら記憶残ってて懐かしかった〜！」「細木数子みのもんた出演の故ミリオネアを正月に見てると地獄の釜の蓋が開いてる感ある」「ミリオネア、序盤はみのさん再放送だろうなと思ったら、細木数子vsみのもんたというとんでもない組み合わせだったw」「ミリオネア見始めたらまだニノのやつまで20分あって草 細木数子さんやっぱりオーラエグいな」などと書き込まれていた。

細木さんは1938年（昭13）4月4日、東京都生まれ。中国古代の「易学」などを長年研究し、六星占術を編み出した占術家。TBS系バラエティー番組「ズバリ言うわよ！」、フジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話」などに出演。タレントに改名を促したり、厳しい言葉を浴びせながらも視聴者の人気を得た。

「クイズ＄ミリオネア」は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也（42）が就任した。