誰より自分が一番、自身の伸びしろを強く信じている。１年目を終えた広島・佐々木泰内野手（２３）は「あと一歩。殻を破れば、一気にいける」と言い切り、鍛錬のオフを過ごしている。

１１月には侍ジャパンの一員として強化試合・韓国戦に出場した。辞退者の代役サポートメンバーではあったが、２試合にフル出場し、８打数３安打で４打点。新井監督は「強化試合とはいえ、ああいう舞台で結果を出せるというのは、本人がそういうものを持っている」と、大打者となる素質の片りんを示した。

ドラ１の１年目は開幕前、シーズン中と２度の離脱はあったものの、５４試合で打率２割７分１厘と一定の爪痕は残した。一方でノーアーチ。オフは、新井監督から「現役の時のオフは毎日ウェートをしていた」と助言を受け、実践中。「期待に応えたい一心。早く１本という思いですけど、シーズンで２ケタ打てるように」と、息巻く。

１２月に母校・青学大の先輩、レッドソックスの吉田正尚と初めて顔を合わせる機会があった。「どんどん打ちにいくスタイルはいいと思う」と、背中を押された。吉田自身は元々、じっくり見極めるタイプだったが、渡米後に「レベルが上がるにつれて追い込まれたら厳しい。結局、ファーストストライクの打率が総合的に見て一番高い」と、考え方を変えたと教わった。

先輩の助言で自信は深まった。「ボール球に手を出してしまうのも良くないので、初球を振りに行く中でボールを見極める確率を上げていけたら」と、今後のスタイルも明確になった。アグレッシブな打撃で、飛躍をつかみとる。（広島担当・畑中 祐司）

◆佐々木 泰（ささき・たい）２００２年１２月２４日、岐阜・大垣市生まれ。２３歳。県岐阜商で２０年夏の甲子園交流試合で本塁打。高校通算４１本塁打。青学大１年春のリーグ戦で４本塁打を放ち、東都の１年生史上最多の年間６発。２４年ドラフト１位で広島入り。１年目は５４試合で打率２割７分１厘、０本塁打、６打点。１７８センチ、８４キロ。右投右打。推定年俸１８００万円。