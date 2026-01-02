◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽２回戦 流通経大柏（千葉）５―１大分鶴崎（大分）

Ｊ内定カルテットを擁する前回大会準優勝の流通経大柏は、大分鶴崎に先制されながらも逆転で勝利し、２大会連続の８強入りを決めた。

＊ ＊ ＊

最終スコア以上に、ヒヤヒヤの勝ち上がりとなった。大分鶴崎の堅守速攻の餌食になる形で、前半２２分に先制点を献上。優勝候補は序盤からリズムをつかめず、苦戦を強いられた。

それでも同３３分にＰＫからＪ１水戸内定ＭＦ島谷義進が同点弾を奪い、試合を振り出しに戻すと、ハーフタイムには３枚替えを敢行。すると後半２分、ともに途中出場のＭＦ平野万緑（ばんり）のアシストからＦＷ金子琉久（るく）が決め、勝ち越しに成功した。金子は後半２４、アディショナルタイムにも追加点を奪い、ハットトリックをマークした。

０７年度以来となる２度目の優勝を目指す流通経大柏は、初戦となった２回戦で米子北に３―０で勝利し、３回戦へ。この日の勝利で、４日に行われる準々決勝進出となった。

Ｊリーグ内定選手４人（ＭＦ島谷→水戸、ＤＦ増田大空→磐田、安藤晃希→水戸、ＦＷ大藤颯太→東京Ｖ）を擁するタレント軍団で、優勝候補の１つに数えられている。