◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 神村学園（鹿児島）４―０水口（滋賀）（２日・Ｕ等々力）

神村学園（鹿児島）は水口に４―０で勝利し、準々決勝に駒を進めた。

序盤からサイドを起点に積極的に攻める。水口も堅い守備で対抗するが、前半２９分にエリア手前からＦＷ倉中悠駕（３年）が左足でシュート放つと、先制弾がゴール左へ。夏の総体王者が主導権を握った。

後半に入るとさらに勢いを増し、後半２分に倉中のシュートのこぼれ球をＤＦ細山田怜真（３年）が押し込んで追加点を獲得。さらに、同６分には２回戦でハットトリックを決めたＦＷ日高元（３年）が３点目を決めた。同１８分には再び日高が荒木の左クロスをダイビングヘッドで沈めて４点目。危なげない試合運びで８強に進んだ。

夏の総体を制した神村学園は今回の選手権も優勝すれば、首都圏開催となった１９７６年以降では史上６校目の快挙となる。前回は２１年度の青森山田（青森）が達成。黒田剛監督（現町田監督）が指揮し、ＭＦ松木玖生（現サウサンプトン）、ＭＦ宇野禅斗（現清水）らを擁するチームは、史上初の３冠（総体、プレミア、選手権）を成し遂げた。