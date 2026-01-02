◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が歴史的大逆転で3年連続の往路優勝を飾った。当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマーク。3分24秒差の5番手でたすきを受け、城西大、国学院大、中大を抜き、19.25キロで早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）をかわしてトップに立った。1時間7分16秒は昨年の若林宏樹の1時間9分11秒を1分55秒も更新する驚異的な区間新記録。総合タイム5時間18分8秒は往路新記録となった。

2位は18秒差で早大、3位は中大で青学大とは1分36秒差。4位に国学院大、5位に城西大、6位に順大、7位に駒大、8位に創価大と続いた。

芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。

【往路順位】

(１)青学大 5時間18分8秒

(２)早大 5時間18分26秒

(３)中大 5時間19分44秒

(４)国学院大 5時間20分2秒

(５)城西大 5時間20分20秒

(６)順大 5時間21分49秒

(７)駒大 5時間23分0秒

(８)創価大 5時間24分2秒

(９)日大 5時間25分0秒

(10)東海大 5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大 5時間26分22秒

(12)山梨学院大 5時間27分28秒

(13)東農大 5時間28分2秒

(14)神奈川大 5時間28分25秒

(15)東洋大 5時間28分55秒

(16)日体大 5時間30分4秒

(17)帝京大 5時間30分25秒

(18)大東大 5時間30分43秒

(19)東京国際大 5時間30分45秒

(20)立大 5時間33分5秒

OP 関東学生連合 5時間32分2秒

