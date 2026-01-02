¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤¢¤²¤¿ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/02¡Û¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡Ù²¦¼Ô¤Î·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤Ë¤ª¶â¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¤½¤·¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ç¼ª¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤È¸ª¤ò´ó¤»¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤«¤é¡Ö¥Ï¥²¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤ä¤µ¤·¤¤¤Í¡¼¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ±¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤¤¤Á¤µ¤óÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
