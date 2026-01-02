西山茉希、蕎麦の一口アレンジに絶賛の声「おしゃれ」「天才」
【モデルプレス＝2026/01/02】モデルの西山茉希が1月1日、自身のInstagramを更新。こだわりの“蕎麦一口アレンジ”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「おしゃれ」スモークサーモンなど蕎麦の一口アレンジ
西山は「＃蕎麦一口アレンジ」とハッシュタグをつけ、蕎麦の上にスモークサーモンといくらを贅沢に乗せた彩り豊かな蕎麦を披露。「＃スモークサーモンで巻いていくらと共にズズり」「＃ひきわり納豆も巻いてみてズズり」とその楽しみ方を明かし、「＃ウマぁぁぁぁい」と絶賛している。
この投稿には「おしゃれなアレンジ」「スモークサーモンといくらの蕎麦なんて天才」「真似したくなる」「豪華な組み合わせ」「めちゃくちゃ美味しそう」「これでお酒を飲みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西山茉希、時短優先のクリスマス料理公開
