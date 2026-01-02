元乃木坂46メンバー、初の本格手作りおせち公開「一人暮らしの量じゃない」
【モデルプレス＝2026/01/02】元乃木坂46の伊藤かりんが1月1日、自身のInstagramを更新。初めて作ったおせちを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂46メンバー「一人暮らしの量じゃない」初手作りおせち
伊藤は「あけましておめでとうございます おせちを初めて作ってみました 一人暮らしの量じゃない 笑」と綴り、手作りおせちをリール動画で投稿。黒豆とかまぼこ以外は全て手作りしたことを明かしている。手まり寿司や彩り豊かな和え物、栗きんとんや伊達巻、海老、煮物などが美しく詰められ、お雑煮までそろった本格的な仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「初めてでこのクオリティはすごすぎる」「プロ級の出来栄え」「食べてみたい」「品数の多さと美しさに二度見した」「豪華なおせち」「理想の正月すぎる」といった絶賛のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
