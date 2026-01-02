Ìó7Ç¯Á°¤Ë³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿Wanna One¡¢¡ÈºÆ½¸·ë¡É¤Ø¡¡º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¸ø³«·èÄê¡ª
2019Ç¯¤Ë¸ø¼°³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ë¡¼¥×Wanna One¡Ê¥ï¥Ê¥ï¥ó¡Ë¤¬¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµã¤±¤ë¡×Wanna One¡¢´ñÀ×¤Î¡ÈºÆ½¸·ë¼«»£¤ê¡É
1·î2Æü¡¢Mnet¤Ï¡ÖWanna One¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò2026Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸ø³«¤òÌÜÉ¸¤Ë½àÈ÷Ãæ¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÊÔÀ®¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü°ÆÆâ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Wanna One¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖWANNABLE¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü¡¢Mnet¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÍ½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö2026 COMING SOON »ä¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Wanna One¤Î¥í¥´¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØSpring Breeze¡Ù¤Î°ìÀá¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£
Æ±±ÇÁü¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Õ¥£¤é°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸Ä¿ÍSNS¤Ç±ÇÁü¤ò¶¦Í¤·¡¢ºÆ½¸·ë¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
Wanna One¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØPRODUCE 101¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Õ¥£¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¡¢¥ª¥ó¡¦¥½¥ó¥¦¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¥é¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥ê¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Ú¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØEnergetic¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ØBOOMERANG¡Ù¡ØBurn It Up¡Ù¡ØBeautiful¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»Ä¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
Ìó1Ç¯6¥«·î¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ2019Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥½¥í²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Wanna One´°Á´ÂÎ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎËö¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£