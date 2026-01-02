「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。歴史的な快走でチームをトップに導いた。

４区終了時点では５位だった、上りに入ってグングンのスピードをあげ、城西大、国学院大、中大と抜いていくと、昨年の区間２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）も射程圏に。残り１・５キロで工藤をとらえて、両腕ガッツポーズとともに歓喜のゴールへ飛び込んだ。

名将原晋監督が打った勝負手・５区黒田朝日。日本テレビの中継では原監督が「（４区終了の）小田原で３分３０秒差でもなんとかするだろう」と話したとされていたが、ズバリの采配的中となった。

ＳＮＳでは「原マジックに今年も脱帽」、「原マジックすぎる」と驚きの声が上がっていた。

青学大は花の２区投入が有力視されていたエースの黒田を山上りの５区に起用するサプライズ。名将原晋監督が勝負手に打って出たが、序盤は苦しい展開を強いられた。１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走を見せたが、先頭からは２分１５秒差の１１位で３区に入った。３区の宇田川瞬矢（４年）も３人を抜いたが、首位との差は離れ、３分１６秒差の８位で４区へ入った。

それでも４区の平松享祐（３年）が区間３位の走りで５位まで浮上し、首位と３分２５秒差で５区の黒田にタスキを渡した。

箱根駅伝５区では“山の神”と呼ばれた柏原竜二（東洋大）が０９年に４分５８秒差をひっくり返した例はあるが、当時は現在より２・６キロ長い２３・４キロ。現在のコースになってからは歴史的な大逆転となった。