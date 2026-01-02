「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

３年ぶりの優勝を狙う全日本大学駅伝覇者の駒大は往路７位でゴールした。

山川拓馬（４年）、佐藤圭汰（４年）のエース格２人を往路に投入せず。トップの青学大とは４分５２秒差と厳しい状況となった。

１区の小山翔也（３年）が５位につけると、当日変更で２区に起用された桑田駿介（２年）も高速レースの中で留学生、日本トップ選手にくらいついて区間８位。４位で３区にタスキを繫いだ。３区では当日変更で投入された帰山侑大（４年）が区間２位の快走で２位に浮上した。

しかし、４区の村上響（３年）がペースが上がらず、まさかの区間１９位に沈み、７位まで順位を下げて、５区に入っていた。５位・安原海晴（３年）も順位を上げることができなかった。

「往路でブレーキしてたら勝てないですよ。故障があってうまく本番に持っていくことができなかった」と藤田監督。山川が１２月初旬にぎっくり腰を発症して調整が遅れ、「本来は山川がいましたが、帰山と桑田を持ってくるしかない。その中でよく走った」とチーム事情を明かした。

「先頭とは５分近く空いている。キツイなぁ…」と本音も漏らしたが、巻き返しへ「諦めずに追うことですよ。そしたら何が起こるか分からないですから」と語った。

大八木総監督は「全体的に不安だった。ある程度、走らなきゃいけない４年生がけがもあって桑田が２区に。よく走ってくれた」と説明。「安原は初めてなので、入りがちょっと早かった。５区終了の想定では、２分以内で収めれば。誤算なところはちょっとあった」と振り返った。

一方で、「復路優勝は狙いにいける」と自信も。「青学は山だね。山１人でひっくり返された。５、６（区）が大事だね」とも語った。