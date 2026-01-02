◇第104回全国高校サッカー選手権3回戦 流通経大柏5―1大分鶴崎（2026年1月2日 フクダ電子アリーナ）

2大会連続9回目の出場で前回準優勝の流通経大柏（千葉）は大分鶴崎に5―1と逆転勝ちし、8強入りを決めた。FW金子琉久（3年）が途中出場からハットトリックを達成。07年度大会以来2度目の頂点を目指し、準々決勝（4日、浦和駒場スタジアム）では富山第一―大津（熊本）戦の勝者と対戦する。

通経大柏は先制こそ許したが、冷静だった。0―1の前半32分、MF古川蒼真（2年）がペナルティーエリアで1対1になった相手GKに倒されてPK獲得。キッカーのMF島谷義進（3年）が右足を振り抜き、浮き球でゴール真ん中を揺らした。

同点のまま前半を終えると、榎本雅大監督の采配が的中する。後半開始から3枚替えで金子、MF安藤晃希（3年）、MF平野万緑（2年）を投入。その2分後だった。金子がペナルティーエリアでボールを受けると、切り返して相手DFを交わしながら左足シュートで勝ち越しゴールを奪った。

2―1の後半24分には安藤が右ポケットから折り返したクロスに金子が右足で合わせ、この日2得点目。金子の勢いは止まらず、後半追加タイムには右CKの浮き球を頭で押し込み、途中出場でハットトリックを達成した。チームは試合終了間際にもネットを揺らし、終わってみれば5得点の快勝だった。