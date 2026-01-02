Áá°ðÅÄ¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É5¶è¤ÇµÕÅ¾¤âÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤º¡¢»Ä¤ê1.5Ò¤Ç¥È¥Ã¥×´ÙÍî 18ÉÃÆÏ¤«¤º ÀÄ»³³Ø±¡ ÂçµÕÅ¾±ýÏ©Í¥¾¡¡ª¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ±ýÏ©¡Û
¢£Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦±ýÏ©¡Ê2Æü Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡Á¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð 107.5¥¥í¡Ë
102²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬»Ä¤ê1.5Ò¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³±ýÏ©Í¥¾¡¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï2008Ç¯°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£4¶è¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤Î¹¥Áö¡¢5¶è¤Ç¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÂçµÕÅ¾¡¢¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡5¶è¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤ÎÌÔÄÉ¤Ç»Ä¤ê1.5Ò¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÅöÆü¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï1¶è¤Ë¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢2¶è¤ËÈÓÅÄæÆÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»³ÅÐ¤ê¤Î5¶è¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤È3¶è´Ö¤òÊÑ¹¹¡¢Á´ÆüËÜÍ¥¾¡¤Î¶ðÂôÂç¤Ï2¶è¤Ë·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê2¡Ë¡¢3¶è¤Ëµ¢»³ÐÒÂç¡Ê4¡Ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Îº´Æ£·½ÂÁ¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï±ýÏ©¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Ð±ÀÍ¥¾¡¤Î¹ñ³Ø±¡¤Ï1¶è¤ËÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê4¡Ë¡¢3¶è¤ËÌîÃæ¹±µü¡Ê3¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Áá°ðÅÄ¤Ï4¶è¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏµÈµï½Ù¶³¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·1¶è¤«¤éÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿Ãæ±û¤Ï1¶è¤ËÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈµÈµï¤Ï±ýÏ©¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤Ê¤·¡£
¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òÃ´¤¦1¶è¡Ê21.3km¡Ë¡¢Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î1Ò¤Ï2Ê¬47ÉÃ¤ÇÃæ±û¤ÎÆ£ÅÄ¤¬ÀèÆ¬¡¢¹ñ³Ø±¡¤ÎÀÄÌÚ¤¬ºÇ¸åÊý¤Ç¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3.5ÒÉÕ¶á¤ÇÂâÎó¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï7¥Á¡¼¥à¡¢Ãæ±û¡¢ÀÄ³Ø¡¢Åì³¤¡¢ÆüÂÎÂç¡¢ÂçÅìÊ¸²½¡¢Äëµþ¡¢Åìµþ¹ñºÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤ë¤¤Íî¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê7.3ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿½¸ÃÄ¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¶µ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äëµþ¤âÃÙ¤ì¤¿¡£
11ÒÉÕ¶á¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¹ñ³Ø±¡¤ÎÀÄÌÚ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ³Æ¹»¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤¿¤â½¸ÃÄ¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÀÄ³Ø¤Î¾®²Ï¸¶¤ÏÂè2½¸ÃÄ¤ÎºÇ¸åÈø¤È¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£13.6ÒÉÕ¶á¤ÇÅìÍÎ¤Î¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£16.4Ò¤ÇÅìÍÎ¤Î¾¾°æ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÎµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢17Ò¤Ç¹ñ³Ø±¡¤ÎÀÄÌÚ¤¬ÀèÆ¬¤Ø¡¢¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢¼êÂÞ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡¢¶»¤Îë§¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Î¸©¶¤Ç¹ñ³Ø±¡¤ÎÀÄÌÚ¤Ï±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ëº¸¼ê¤òµó¤²¤ÆÅú¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¡£18.8Ò¤Ç¤â±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¡¢Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ì¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢»Ä¤ê1Ò¤ÇÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Çë§¤òÅÏ¤¹¤¾¡¢4Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¹ñ³Ø±¡¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÂç³Ø»Ë¾å½é¤ÎÀèÆ¬¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï1»þ´Ö00Ê¬29ÉÃ¤È2022Ç¯¡¢µÈµïÂçÏÂ¡Ê¸½¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿1»þ´Ö00Ê¬40ÉÃ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¡£2°Ì¤ÎÃæ±û¡¢¶ðÂô¤Ï5°Ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³Ø¤Ï16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤Þ¤ë²Ö¤Î2¶è¡Ê23.1km¡Ë¡¢2°Ì¤ÎÃæ±û¡¦Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ³Ø±¡¡¦¾å¸¶Î°æÆ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¹ñ³Ø±¡¡¦¾å¸¶¤âÃæ±û¡¦Î¯ÃÓ¤òÉ÷¤è¤±¤Ë»È¤Ã¤Æ¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£6ÒÉÕ¶á¤Ç7°Ì¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄ¤Ï»³¸ýÃÒµ¬¡Ê4¡Ë¤¬¹¥Áö¡¢¾ëÀ¾¤ÎV.¥¥à¥¿¥¤¡Ê4¡Ë¤ÈÊÂÁö¤·¡¢4¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤â6.7ÒÉÕ¶á¤ÇÃæ±û¤ÎÎ¯ÃÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡¡¦¾å¸¶¤È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£
12.7ÒÉÕ¶á¤ÇÁá°ðÅÄ¡¦»³¸ýÃÒµ¬¤È¾ëÀ¾¤Î¥¥à¥¿¥¤¤¬2°Ì¤Î¹ñ³Ø±¡¡¦¾å¸¶¤òÂª¤¨¤Æ2°Ì¤Ø½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£Áá°ðÅÄ¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡Ö±ýÏ©¤Ï¥¨¥ó¥¸¡ÊÁá°ðÅÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¡Ë°ì¿§¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë2¶è¤«¤éÁá°ðÅÄ¤ÎÂæÆ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
15ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¡¦Î¯ÃÓ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éµë¿å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ìÉ½¾ð¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£16.3ÒÉÕ¶á¡¢2°Ì½¸ÃÄ¤«¤é¾ëÀ¾¤Î¥¥à¥¿¥¤¤¬È´¤±½Ð¤·¤ÆÃ±ÆÈ2°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢18.2Ò¤ÇÀèÆ¬¤ÎÃæ±û¡¦Î¯ÃÓ¤òÂª¤¨¤Æ°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê1Ò¤ÇÃæ±û¡¦Î¯ÃÓ¤ÈÁá°ðÅÄ¡¦»³¸ýÃÒµ¬¤¬ÁÔÀä¤ÊÁè¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÃæ±û¤ÎÎ¯ÃÓ¤¬Ç´¤Ã¤Æ2°Ì¡¢3°Ì¤ÏÁá°ðÅÄ¡¢ÀÄ³Ø¤Ï11°Ì¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¾ëÀ¾¡¦¥¥à¥¿¥¤¤Ï6¿ÍÈ´¤¤Ç1»þ´Ö05Ê¬09ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£3¶è´ÖÁ´¤Æ°ã¤¦Âç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤ÈÂçº®Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¶è¡Ê21.4km¡Ë¡¢¤³¤³¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬4°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶ðÂô¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬2.3ÒÉÕ¶á¤ÇÁá°ðÅÄ¡¦»³¸ý½×Ê¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÈ´¤3°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£7.7ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄ³Ø¤â½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ9°Ì¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ï2Ê¬7ÉÃº¹¡£
¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Îº®Àï¡¢10.7ÒÉÕ¶á¤ÇÃæ±û¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¾¡Éé¡¢Íê¤à¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÜ´Öñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¾ëÀ¾¡¦¾®ÎÓÎµµ±¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤¿¡£14.4ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÏÃæ±û¡¢2°Ì¤Ë¾ëÀ¾¡¢3°Ì¤Ë52ÉÃº¹¤Ç¶ðÂô¡¢4°Ì¤Ë1Ê¬12ÉÃº¹¤ÇÁá°ðÅÄ¡¢9°Ì¤ÏÀÄ³Ø¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ï2Ê¬42ÉÃº¹¡£
¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¡¦ËÜ´Ö¤Ï»Ä¤ê1Ò¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤Ë¤Ï59ÉÃº¹¤Ç¾ëÀ¾¡¢3°Ì¤Ï1Ê¬07ÉÃº¹¤Ç¶ðÂô¡¢4°Ì¤Ë1Ê¬48ÉÃº¹¤ÇÁá°ðÅÄ¡¢ÀÄ³Ø¤Ï3Ê¬16ÉÃº¹¤Î8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¶è¡Ê20.9km¡Ë¡¢3.4ÒÉÕ¶á¤Ç3°Ì¤Î¶ðÂô¡¦Â¼¾å¶Á¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2°Ì¤Î¾ëÀ¾¡¦ºù°æÍ¥²æ¡Ê4Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£5ÒÉÕ¶á¤Ç¶ðÂô¡¦Â¼¾å¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ2°Ì¡¢¤µ¤é¤ËÁá°ðÅÄ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤â¾ëÀ¾¡¦ºù°æ¤òÈ´¤3°Ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤º¡¢9.9ÒÉÕ¶á¤Ç¤Ï2°Ì¤Î¶ðÂô¡¦Â¼¾å¤âÂª¤¨¤Æ2°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ³Ø¤ÏÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢15.4ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬11ÉÃº¹¡¢»Ä¤ê2Ò¤Ç¶ðÂô¤ÎÂ¼¾å¤òÂª¤¨¤Æ5°Ì¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤ÏÆ£¸¶´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¤è¡ª¤³¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤À½Ð¤»¤ë¡£¤Þ¤À½Ð¤»¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤ò·ãÎå¡¢2001Ç¯°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ØÃæ±û¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç5¶è¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ØÂç¤¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢2°Ì¤ÎÁá°ðÅÄ¤ÏÎëÌÚ¤¬·ãÁö¡¢1»þ´Ö00Ê¬01ÉÃ¤ÈÁ°²óÂç²ñ¤ÎÀÄ³Ø¡¦ÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê¸½GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î»ý¤ÄÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¡¢1Ê¬12ÉÃº¹¤Ç¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É3Ç¯Ï¢Â³5¶è¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ø¡¢ÀÄ³Ø¤ÏÊ¿¾¾¤¬¹¥Áö¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë3Ê¬25ÉÃº¹¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£
»³ÅÐ¤ê¤Î5¶è¡Ê20.8km¡Ë¡¢4°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤ÈSUBARU¤Ë²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ëÀ¾¡¦ºØÆ£¾Ìé¡Ê4Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1.9ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡£3.6ÒÉÕ¶á¤Ç2°Ì¤ÎÁá°ðÅÄ¡¦¹©Æ£¤Ï¥È¥Ã¥×Ãæ±û¤È¤Ï56ÉÃº¹¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£4°Ì¤ÎÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Ï¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬15ÉÃ¤È10ÉÃ½Ì¤á¤¿¡£
6ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¡¦¼ÆÅÄ¤Ï¶ì¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢2°Ì¡¦Áá°ðÅÄ¤Î¹©Æ£¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£7.1ÒÉÕ¶á¤Ç29ÉÃº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£9.3ÒÉÕ¶á¤Ç10ÉÃº¹¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢9.8ÒÉÕ¶á¤ÇÁá°ðÅÄ¤Î¹©Æ£¤¬Ãæ±û¤Î¼ÆÅÄ¤òÂª¤¨¤ÆµÕÅ¾¡¢¹©Æ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¼ÆÅÄ¤È¤Îº¹¤ò½ù¡¹¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£4°Ì¤ÎÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤â9.7ÒÉÕ¶á¤Ç¹ñ³Ø±¡¤Î郄ÀÐ¼ù¡Ê1Ç¯¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤3°Ì¤ËÉâ¾å¡£
¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Áá°ðÅÄ¡¦¹©Æ£¤Ï10.7ÒÉÕ¶á¤Ç¤ä¤ä¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Áö¤ê¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÈ¢º¬¤Î»³¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£11.9ÒÉÕ¶á¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄ¡¦¹©Æ£¤è¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÄ³Ø¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬02ÉÃ¤È2Ê¬°Ê¾å½Ì¤á¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬°Ê¾å¡¢¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
13.6ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤ÏÃæ±û¡¦¼ÆÅÄ¤òÂª¤¨¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¡¢Æ¨¤²¤ëÁá°ðÅÄ¤ÈÄÉ¤¦ÀÄ³Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Ï15.5ÒÉÕ¶á¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤ÏÌó30ÉÃº¹¤È¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Áá°ðÅÄ¤Î¹©Æ£¤ÎÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¡£
»Ä¤êÌó4Ò¤Ç»³ÅÐ¤ê¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²¼¤ê¤È¤Ê¤ë¤ÈÁá°ðÅÄ¡¦¹©Æ£¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁ´¤¯Íî¤Á¤º¡¢»Ä¤ê1.5Ò¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¡Ö¿ÀÃÂÀ¸¡ª¿ÀÃÂÀ¸¡ªºÇ¸å¡¢ºÇ¸å¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£ÀÄ³Ø¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Ï1»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¡¢ÀÄ»³³Ø±¡¤Ï5»þ´Ö18Ê¬08ÉÃ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¡¢Áá°ðÅÄ¤Ï5»þ´Ö18Ê¬26ÉÃ¤È18ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦±ýÏ©½ç°Ì¡Û
Í¥¾¡¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
2°Ì¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø
3°Ì¡§Ãæ±ûÂç³Ø¡¡¡¡¡¡
4°Ì¡§¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¡¡¡¡
5°Ì¡§¾ëÀ¾Âç³Ø
6°Ì¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø
7°Ì¡§¶ðÂôÂç³Ø
8°Ì¡§ÁÏ²ÁÂç³Ø
9°Ì¡§ÆüËÜÂç³Ø ¡¡
10°Ì¡§Åì³¤Âç³Ø
11°Ì¡§ Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø
12°Ì¡§»³Íü³Ø±¡Âç³Ø
13°Ì¡§ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø
14°Ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø
15°Ì¡§ÅìÍÎÂç³Ø
16°Ì¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
17°Ì¡§ÄëµþÂç³Ø
18°Ì¡§ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø
19°Ì¡§Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø
¡¡¡¼¡§´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë
20°Ì¡§Î©¶µÂç³Ø
