「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

１１年大会以来１５年ぶりの総合優勝を狙う早大は１８秒差の２位に終わった。１分１２秒差の２位でタスキを受けた５区“山の名探偵”工藤慎作（３年）が一時トップに立ったが、青学大・黒田朝日（４年）に逆転を許した。１８年ぶり往路優勝はならなかった。

工藤は先頭の中大をとらえて首位に立ったが、残り１・５キロで青学大・黒田に捉えられた。工藤はゴールの瞬間に頭を抱えると、ゴール後は涙。肩を落とし、仲間に背中をさすられていた。

１区の吉倉ナヤブ直希（２年）がトップと３０秒差の７位につけると、２区でエース山口智規（４年）が激走。日本選手トップ、区間４位の走りで４人を抜き、３位に浮上した。３区山口竣平（２年）は１つ順位を落としたものの、区間８位の粘りの走りをみせた。

すると当日変更で４区に起用されたスーパールーキーの鈴木琉胤（１年）は衝撃的な箱根デビューを飾る。ハイペースを刻み続け、２位に浮上。日本選手歴代最高で、ヴィンセント（東京国際大）の持つ１時間０分０秒の区間記録にわずか１秒差に迫る１時間０分１秒の快走で５区の工藤に繫いでいた。

“名探偵”の由来は人気漫画「名探偵コナン」の主人公、江戸川コナンの本名が自身と似た工藤新一であることから、工藤自身が命名。１年生出場した２４年大会は区間６位、昨年は区間２位の激走でチームを３位に導いていた。