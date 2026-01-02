「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。

４区終了時点では５位だった、上りに入ってグングンのスピードをあげ、城西大、国学院大、中大と抜いていくと、昨年の区間２位で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（３年）も射程圏に。残り１・５キロで工藤をとらえて、両腕ガッツポーズとともに歓喜のゴールへ飛び込んだ。

１区１６位スタートからジワジワと順位を上げて、エース黒田での大逆転劇。原監督は「１代、２代、３代、４代じゃなくて、新・山の神誕生です！」と大興奮。「想定では１時間７分５０秒を想定していたが、それを約３５秒上回った。本当にすごいキャプテン。感動しました」と舌を巻いた。「みんながすばらいい走りをしたなら監督はいらない。デコボコ駅伝ですけど、悪かったものを学生達が取り返してくれた。チーム青山、一致団結した取り組みだった」とうなずいた。「輝け大作戦」については「１００点満点。皆さん、輝きました！」と両手を広げた。

黒田も「ほんとに最後の方は無我夢中で全然記憶もない。なんとか往路優勝できてほっとしている。よくて３位とかかと思っていたけど、実力以上のものを発揮できた。ここは声を大にしていいたい。僕が“新・山の神”です！」と胸を張った。

青学大は花の２区投入が有力視されていたエースの黒田を山上りの５区に起用するサプライズ。名将原晋監督が勝負手に打って出たが、序盤は苦しい展開を強いられた。１区で当日変更で起用した昨年１０区区間賞の小河原陽琉（２年）がまさかの１６位に沈み、トップの国学院大から１分１９秒差で２区に。当日変更で２区に投入された飯田翔大（２年）が５人抜きの力走を見せたが、先頭からは２分１５秒差の１１位で３区に入った。３区の宇田川瞬矢（４年）も３人を抜いたが、首位との差は離れ、３分１６秒差の８位で４区へ入った。

それでも４区の平松享祐（３年）が区間３位の走りで５位まで浮上し、首位と３分２５秒差で５区の黒田にタスキを渡した。

箱根駅伝５区では“山の神”と呼ばれた柏原竜二（東洋大）が０９年に４分５８秒差をひっくり返した例はあるが、当時は現在より２・６キロ長い２３・４キロ。現在のコースになってからは歴史的な大逆転となった。