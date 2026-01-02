3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。座り方の名前や、冬に欠かせないあのアイテムがヒント。1分以内にすべてを完成させて、脳を活性化させましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、私たちの「体」の一部に関連する言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。日常の動作や生活シーンを思い浮かべながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

たて□□
□□し
□□かけ

答えを見る






正解：ひざ

正解は「ひざ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ひざ」を入れると、次のようになります。

たてひざ（立て膝）
ひざし（日差し・陽射し）
ひざかけ（膝掛け）

今回は、体の「膝（ひざ）」に関連する言葉の中に、太陽の「日差し（ひざし）」が混ざっているのが面白いポイントですね。同じ「ひざし」という響きでも、漢字にすると全く異なる世界が広がります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)