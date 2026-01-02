【ひらがなクイズ】脳トレですっきり！ 共通する2文字は？ 体の一部にまつわる単語もあります
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、私たちの「体」の一部に関連する言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。日常の動作や生活シーンを思い浮かべながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。
たて□□
□□し
□□かけ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ひざ」を入れると、次のようになります。
たてひざ（立て膝）
ひざし（日差し・陽射し）
ひざかけ（膝掛け）
今回は、体の「膝（ひざ）」に関連する言葉の中に、太陽の「日差し（ひざし）」が混ざっているのが面白いポイントですね。同じ「ひざし」という響きでも、漢字にすると全く異なる世界が広がります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
