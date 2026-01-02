「止まらねー」２戦10発！ 冬の大舞台でも「まじやばい」神村学園に反響「強すぎるしうますぎるし完成されすぎ」【選手権】
夏のインターハイ王者は、冬の大舞台でも強さを発揮している。
１月２日に第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が各地で開催。神村学園（鹿児島）はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで水口（滋賀）と対戦した。
神村学園は初戦となった２回戦で、東海学園（愛知）に日郄元のハットトリックなどで６−０の完勝を収める。そして水口戦では日郄の２得点など４−０で快勝した。
２戦10発と破格の攻撃力。SNS上では「神村すごいな」「プレスえぐい」「まじやばい」「強すぎるしうますぎるし完成されすぎ」「止まらねー」といった声があがっている。
圧倒的な戦いぶりで８強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
