３回戦は４−０完勝。神村学園が準々決勝に進出した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　夏のインターハイ王者は、冬の大舞台でも強さを発揮している。

　１月２日に第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が各地で開催。神村学園（鹿児島）はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで水口（滋賀）と対戦した。

　神村学園は初戦となった２回戦で、東海学園（愛知）に日郄元のハットトリックなどで６−０の完勝を収める。そして水口戦では日郄の２得点など４−０で快勝した。
 
　２戦10発と破格の攻撃力。SNS上では「神村すごいな」「プレスえぐい」「まじやばい」「強すぎるしうますぎるし完成されすぎ」「止まらねー」といった声があがっている。

　圧倒的な戦いぶりで８強に駒を進めた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！

 