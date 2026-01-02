◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が歴史的大逆転で3年連続の往路優勝を飾った。総合タイム5時間18分8秒は往路新記録となった。

当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田朝日（4年）が異次元の走りを披露した。小田原中継所をトップの中大から3分24秒差の5番手でスタート。まずは城西大、さらに9.7キロ地点では国学院大の高石樹（1年）を抜いて3番手に浮上した。13.64キロ地点では中大・柴田大地（3年）もかわして2位へ。3年連続で山上りに起用された早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）を追うと、19.25キロで並び、そのまま突き放した。1時間7分16秒は昨年の若林宏樹の1時間9分11秒を1分55秒も更新する驚異的な区間新記録となった。

黒田は「本当に最後の方は無我夢中で、本当に記憶がないんですけど、何とか往路優勝できて、今はすごくホッとしています」と安どの表情をのぞかせた。3分24秒差を大逆転したことには「本当によくて3位とか、そのくらいかなと思ったんですけど、自分はもう、とにかく前に行くしかないと思っていたので。自分の力、実力以上のものを発揮できたと思います」と笑った。

区間記録の大幅更新を問われると「もうここは声を大にしていいたいと思います。僕が新・山の神です」と力強く宣言した。

1区では昨年10区区間賞の小河原陽琉(2年)が16番手とまさかの展開だったが、。しかし、エースが集う花の2区で飯田翔大(2年)が11位、3区の宇田川瞬矢(4年)は8位へ順位を上げ、4区の平松享祐（3年）は区間3位の好走で5位まで浮上していた。2区起用が濃厚とみられていた黒田を山上りに抜てきした原晋監督の采配がズバリ当たった。青学大は往路優勝した年は全て総合優勝を飾っている。

黒田朝日とのレース後の主なやりとりは以下の通り。

――1時間7分50秒ぐらいが目標だったということなんですけど、そこをクリアできるっていう自信は序盤であったんですか？

「そうですね、あの、ちゃんと自分の力が出せれば、まあ、7分台は狙えるとは思っていました」

――レース展開として、まず（城西大の）斉藤くんと行きました。そこはどういう心持ちだったんですか？

「並んでいったんで、ある程度は一緒に行くのかなと思ったんですけども、走り出してから本当に自分のペースで行くことだけに集中したんで、気にしてはなかったです」

――5区初めて走りましたけど、きつさはもちろんあったと思うんですけど、どう振り返りますか？

「そうですね、やっぱり最後の方なんかは本当に記憶ないぐらい、追い込んでたんですけど。しっかり自分の実力は出せたと思っています」

――記憶ないのはどれぐらい？

「もう下りだしてからは全然（ない）です」