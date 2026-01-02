TBS『輝く！日本レコード大賞』視聴率、第2部が世帯11.3％ Mrs. GREEN APPLEが3年連続で「大賞」
ビデオリサーチは2日、年末年始の主なテレビ番組の視聴率を公表した。
【写真たくさん】今年も名場面が続々！『レコード大賞』ショット
12月30日放送の『第67回輝く！日本レコード大賞』は、第1部（午後5時30分〜）が個人5.0％、世帯7.9％、第2部（午後7時〜）が個人8.0％、世帯11.3％だった。
年末恒例の『日本レコード大賞』は、豪華アーティストたちが競演。Mrs. GREEN APPLEが「ダーリン」（作詞・作曲：大森元貴、編曲：伊藤賢／大森元貴）が大賞に輝いた。Mrs. GREEN APPLEは、バンド初となる3年連続での大賞獲得となった。
『レコード大賞』優秀作品賞にはそのほか、ILLIT「Almond Chocolate」、M!LK「イイじゃん」、FRUITS ZIPPER「かがみ」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、幾田りら「恋風」、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」、新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」、純烈「二人だけの秘密」、BE:FIRST「夢中」が選出された。また、最優秀新人賞は、HANAが受賞した。
