１５年ぶりのリーグ優勝を狙う中日は、石川昂弥内野手（２４）の覚醒がカギを握る。昨季は、開幕から４番に抜てきされながらも、左脇腹痛と打撃不振で２２試合の出場にとどまった。「開幕４番を任せてもらったのに、期待に応えられる活躍ができないまま、終わってしまったのが悔しい」。

何をしてもダメ。どん底を味わった。出口の見えないトンネルに「球場に行きたくなかった」と、精神的な疲労も募っていた。それでも、腐らなかった。

昨年７月に打撃フォームを見直した。すり足に変え、胸郭を使うことも意識。構えた時に、少し肩を前にいれることで、バットが体の近くを通るように改善。ボールの見え方も良くなった。変えたのは技術だけではない。「打てないって悩めるのは、試合に出られているから。感謝しないといけない」と考え方を改心した。

昨年９月３日の阪神戦（バンテリンＤ）では、１軍再昇格した日に復活のアーチを描いた。手応えは十分。「チームの主力としてやって、優勝したい。覚悟を持ってやっていく」。背水の７年目へ、“未完の大器”が完全開花を目指す。（森下 知玲）

◆石川 昂弥（いしかわ・たかや）２００１年６月２２日生まれ。２４歳。愛知県生まれ。東邦３年センバツでは全５試合で勝利投手、３本塁打を放って優勝。高校通算５５本塁打。１９年ドラフトで３球団が１位で競合した末に中日入り。２１年に左尺骨骨折、２２年には左膝前十字じん帯不全損傷と故障が続いたが、２３年に自身初の２ケタ、１３本塁打を放った。２４年３月には侍ジャパンに選出され、欧州代表戦に出場した。１８６センチ、１００キロ。右投右打。