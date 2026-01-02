ビックカメラECサイトで「新春2026初売り」中！ 一部福箱も1月3日まで販売
ビックカメラのECサイト「ビックカメラ.com」では、新春特別セール「新春2026初売り」を開催している。セール期間は1月4日23時59分まで。なお「新春2026福箱」は1月3日23時59分までの販売となる。
初売りセールでは、1月4日までの特別価格で家電をはじめとしたデジタル製品を販売する。例としてアップルの完全ワイヤレスイヤホン「AirPods」（第3世代）やダイソンのファンヒーター「Pure Hot + Cool」、富士通の15.6型ノートPC「FMV Note A」シリーズ（A730-K）、シャークのコードレスクリーナー「EVOPOWER SYSTEM STD」など。1月2日12時時点では完売の商品も出てきている。
また、年末年始恒例のお得な福袋「新春2026福箱」も、完売を除く一部商品を販売中。一人各商品1点限りの販売で、購入時は1商品ごとに購入する必要がある。返品、交換、キャンセルは負荷。
