ムロツヨシ、元日の街頭インスタライブで人気俳優と遭遇 ファン騒然「元日からランニングしてるのすごすぎ」「トレーナーでもスタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優のムロツヨシが1月1日、自身のInstagramにて生配信を実施。突然現れた人気俳優に注目が集まっている。
【写真】49歳名バイプレイヤー、32歳人気俳優と遭遇の瞬間
ムロは1日午後1時23分からインスタライブをスタート。ミューラル（壁画）アートカンパニー「OVER ALLs」が手掛けるライブペイントが完成するまでの間、ムロは建物の入口で座り、道を歩く人たちに挨拶していた。
すると、ランニング中の長身の男性がムロの存在に驚き立ち止まる場面が。その顔を見るとムロは驚き、その男性の肩を持ちカメラ外へと一旦去った。2人が戻ると「びっくりした！インスタライブやってるの」と紹介した男性は俳優の竹内涼真。竹内は「あけましておめでとうございます」とムロと握手を交わし「走ってきます！」と再びランニングに戻った。その後ろ姿に、ムロは「また戻ってきてね！」と冗談交じりに伝え「おもしろ！」と笑った。
この偶然の出来事に、SNS上では「まさかの遭遇」「元日からランニングしてるのすごすぎ」「トレーナーでもスタイル抜群」「野生の竹内涼真かっこよすぎる」などの反響が寄せられていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ムロツヨシのインスタライブに人気俳優登場
