「ヘディングとクロスと球際が武器です!」東福岡出身の福岡DF小田逸稀が松本に完全移籍
松本山雅FCは2日、アビスパ福岡からDF小田逸稀(27)が完全移籍で加入することを発表した。
小田は東福岡高から2017年に鹿島アントラーズへ入団。その後、FC町田ゼルビアとジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍を経験し、2023年に福岡へ完全移籍した。加入初年度にはルヴァンカップ初優勝に貢献。今季はJ1リーグ戦5試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF小田逸稀
(おだ・いつき)
■生年月日
1998年7月16日(27歳)
■出身地
佐賀県
■身長/体重
173cm/68kg
■経歴
サガン鳥栖U-15唐津-東福岡高-鹿島-町田-千葉-鹿島-福岡
■出場歴
J1リーグ:73試合5得点
J2リーグ:62試合5得点
リーグカップ:11試合2得点
天皇杯:12試合1得点
■コメント
▽松本側
「アビスパ福岡から移籍してきました、小田逸稀です!
ヘディングとクロスと球際が武器です!
松本山雅の勝利の為に全力で戦いますので応援よろしくお願いします!」
▽福岡側
「松本山雅FCへ移籍することになりました。
高校時代を過ごした第二の地元とも言える福岡で、プレー出来て毎日が幸せでした。
そしてアビスパ福岡初のタイトル獲得に携われた事は僕の誇りです。
その他にも、アビスパデビュー戦、アビスパ初ゴール、『凌我(※佐藤凌我選手)と共に国立へ』を掲げて戦ったFC東京戦、最高な雰囲気の九州ダービー、12試合ぶりに勝てた名古屋戦でのゴールは一生忘れません。
3年目のシーズンは怪我もあり、なかなか試合に絡めず苦しかったですが、そんな中でも応援をしてくれたサポーターの皆さん本当にありがとうございます。
『どんなに苦しい時でも心の中にいつもいる』
なかなか勝てなくてブーイングされてもしょうがないと思った時に歌ってくれたこのチャントには心を揺さぶられましたし、力が湧いてきました。
アビスパ福岡からは離れますがこれからも変わらず応援してもらえると嬉しいです。
福岡で出会った全ての人たちに感謝しています。
3年間本当にありがとうございました。」
