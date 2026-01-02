Âç¸¶Ý¯»Ò¡õÇòÀÐËã°á¤ÎÇ¯±Û¤·¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥¯¥é¥Ã¥«ー¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤¤¤ä¤ó¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
Âç¸¶Ý¯»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇòÀÐËã°á¤È¤ÎÇ¯±Û¤·¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇòÀÐËã°á¤ÈÂç¸¶Ý¯»Ò¤¬°ì½ï¤Ë¡ÈÇ¯±Û¤·¡É¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò¥Ð¥ëー¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤
¢£Âç¸¶Ý¯»Ò¤¬ÇòÀÐËã°á¤ÈÇ¯±Û¤·¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡¡¤é¤Ö¡×
Âç¸¶¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¡¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡2026Ç¯¤âÂç¸¶Ý¯»Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÇòÀÐ¤Î¤Þ¤¤¤Á¤ó¤È¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤Æ¥²ー¥à¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ¯±Û¤· ³Ú¤·¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡¡¤é¤Ö¡×¤È¡¢Ç¯±Û¤·¤ÏÇòÀÐËã°á¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Ïー¥ÈÊÁ¤Î¹õ¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿Âç¸¶¤¬¡Ö2¡×¤È¡Ö0¡×¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤ò¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÇòÀÐ¤¬¡Ö0¡×¤È¡Ö6¡×¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö2026¡×¤òºî¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¾Ð´é¤«¤é¤â¡È³Ú¤·¤¹¤®¤ë»þ´Ö¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥«ー¤òÌÄ¤é¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤¢¤¦ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤â¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤È¤ÎÇ¯±Û¤·ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¤¤Á¤ó¤È¤ÎÇ¯±Û¤·³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£²áµî¤Ë¤â¡¢µÙÆü¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥µ¥ó¥¿Ë¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ
¡ØÂè66²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê2015Ç¯12·î31Æü¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¤ÈÇµÌÚºä46¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Âç¸¶¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇòÀÐ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³ä¤êÈ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÞ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤³¤Ã¤½¤êÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Âç¸¶¤ÎInstagram¤ËÇòÀÐ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äµÙÆü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£