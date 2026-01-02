嵐の公式SNSが更新され、新年を迎えた5人の集合ショットが公開された。お正月らしい和の空間での“書き初め”ショットに、ファンから大きな反響が寄せられている。

【画像＆動画】嵐5人の集合ショット＆大野智“書き初め”の様子／“5年ぶり”に更新したTikTok動画も話題

■大野智がしたためた「嵐」の書を囲んだ集合ショット

投稿では「明けましておめでとうございます」という新年の挨拶とともに、「お正月といえば“書き初め”ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」と紹介。

写真には、「嵐 2026」と力強く書かれた書を手にした大野智を中心に、松本潤、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀が並ぶ晴れやかな5ショットが収められている。

メンバーはそれぞれカジュアルながらも落ち着いたスタイリングで登場。書をアピールするようなポーズや、拳を軽く握る仕草からは、5人ならではの一体感が感じられる。

和風の屏風や正月飾りが並ぶセットも相まって、新年らしいあたたかみのあるビジュアルに仕上がっている。

また2枚目には、新年の挨拶とともに、大野が筆を手に取り、書をしたためる様子を収めた動画も投稿された。真剣な表情で一筆一筆を書き進める姿が印象的だ。

投稿の最後には「本年もよろしくお願いいたします」とメッセージが添えられ、2026年のスタートにふさわしい内容となった。

SNSでは「リーダー達筆」「5人揃った姿が見られて幸せ」「やっぱり嵐は5人だね」「最高すぎる」「みんなかっこいい」「パワーもらえた」といった声が相次いで寄せられている。

■“5年ぶり”に更新したTikTok動画も話題！