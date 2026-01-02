ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç3Ç¯Ï¢Â³±ýÏ©V¡¡¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¤¬½é¤Î5¶è»³ÅÐ¤ê¤Ç¾×·â¤Î¶è´Ö¿·¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û
¢£Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦±ýÏ©¡Ê2Æü Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡Á¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð 107.5¥¥í¡Ë
È¢º¬±ØÅÁ±ýÏ©¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1¶è¤Ç16°Ì¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤â½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢5¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÂçµÕÅ¾¡£ºòÇ¯¡¢¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶è´ÖµÏ¿¡Ê1»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¡Ë¤ò1Ê¬55ÉÃ¾å²ó¤ë1»þ´Ö07Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î±ýÏ©¥¿¥¤¥à¤Ï5»þ´Ö18Ê¬08ÉÃ¤Ç±ýÏ©¿·µÏ¿¤âÃ¡¤¤À¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤Ø¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
1¶è¡Ê21.3km¡Ë¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï½øÈ×¡¢Ãæ±ûÂç¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11ÒÉÕ¶á¤Ç½¸ÃÄ¤¬¤Ð¤é¤±»Ï¤á¤ë¤È13Ò¤ÇÂè2½¸ÃÄ¤Ë¸åÂà¡£9¿Í¤Î½¸ÃÄ¤ÎºÇ¸åÈø¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¾®²Ï¸¶¤Ï1Ê¬19ÉÃº¹¤Î16°Ì¡£ºòÇ¯¤Ï10¶è¶è´Ö¾Þ¤â¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦²Ö¤Î2¶è¡Ê23.1Ò¡Ë¤Ç¤ÏÈÓÅÄæÆÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¸¢ÂÀºä¤òÎÏÁö¡£½ç°Ì¤ò5¤Ä¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤È2Ê¬16ÉÃº¹¤Î11°Ì¤Ç3¶è¡Ê21.4Ò¡Ë¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë·Ò¤¤¤À¡£2Ç¯Á°¡¢Åö»þ10¶è¤òÁö¤ê¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿±§ÅÄÀî¡£4ÒÉÕ¶á¤ÇÁ°¤òÁö¤ëÅìµþÇÀ¶ÈÂç¤Î¸¶ÅÄÍÎÊå¡Ê4Ç¯¡Ë¤òÂª¤¨10°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë7ÒÉÕ¶á¤ÇÆüËÜÂç¤òÈ´¤µî¤ê9°Ì¡£17ÒÉÕ¶á¤Ç»³Íü³Ø±¡Âç¤òÈ´¤¤¤Æ8°Ì¤È½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹3Ê¬16ÉÃ¤Ç4¶è¡¢Ê¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ø¡£
4¶è¡Ê20.9Ò¡Ë¤Ç¤ÏÊ¿¾¾¤¬6Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁÏ²ÁÂç¤òÄÉ¤¤±Û¤·7°Ì¡£15.4Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬11ÉÃº¹¤Î6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Ê¿¾¾¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢18.8Ò¤Ç¶ðß·Âç¤ÎÁ°¤Ë¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤ò3Ê¬25ÉÃ¤È¤·5°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
»³ÅÐ¤ê¤Î5¶è¡Ê20.8Ò¡Ë¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ï¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¡£ÅöÆüÁª¼êÊÑ¹¹¤Ç½é¤á¤Æ¤Î5¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤Ï¾ëÀ¾Âç¤È¤ÎÊÂÁö¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·4°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Á°¤òÁö¤ë¹ñ³Ø±¡Âç¤âÂª¤¨3°Ì¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£11.9ÒÃÏÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤Ï1Ê¬02ÉÃ¡£13.6Ò¤ÇÃæ±ûÂç¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÄÉ¤¤±Û¤·2°Ì¤Ë¡£±ýÏ©Í¥¾¡¤Ø»Ä¤ë¤ÏÁá°ðÅÄÂç¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¤ß¡£ÄÉ¤¦¹õÅÄ¤Ï»Ä¤ê4.8Ò¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÄï¡¦Á³¡Ê2Ç¯¡Ë¤«¤éµë¿å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È»Ä¤ê1.5Ò¤Ç¹©Æ£¤òÂª¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹õÅÄ¤ÏÀèÆ¬¤ò»à¼é¤·¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦±ýÏ©½ç°Ì¡Û
Í¥¾¡¡§ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
2°Ì¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø
3°Ì¡§Ãæ±ûÂç³Ø¡¡¡¡¡¡
4°Ì¡§¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¡¡¡¡
5°Ì¡§¾ëÀ¾Âç³Ø
6°Ì¡§½çÅ·Æ²Âç³Ø
7°Ì¡§¶ðÂôÂç³Ø
8°Ì¡§ÁÏ²ÁÂç³Ø
9°Ì¡§ÆüËÜÂç³Ø ¡¡
10°Ì¡§Åì³¤Âç³Ø
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥·¡¼¥É¸¢
11°Ì¡§ Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø
12°Ì¡§»³Íü³Ø±¡Âç³Ø
13°Ì¡§ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø
14°Ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø
15°Ì¡§ÅìÍÎÂç³Ø
16°Ì¡§ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø
17°Ì¡§ÄëµþÂç³Ø
18°Ì¡§ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø
19°Ì¡§Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø
¡¡¡¼¡§´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¡Ë
20°Ì¡§Î©¶µÂç³Ø
