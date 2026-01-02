ＤｅＮＡ・武田陸玖投手（２０）が３年目の今季、１軍定着に全力を注ぐ。

ようやくプロでの一歩を踏み出した。昨季最終戦の１０月１日・ヤクルト戦（横浜）でプロ初登板。５―４の６回から１イニングを投げ、２安打１失点と同点に追いつかれたものの、直後に味方が勝ち越しに成功。思わぬ形でプロ初勝利が舞い込み、この時点で辞任を決断していた三浦前監督のリーグ戦最後の勝利にも一役買った「持ってる男」だ。

鳴り物入りで入団した投打二刀流の逸材だった。山形中央から２３年ドラフト３位で入団。高校時代は左腕から最速１４９キロを繰り出し、打っては高校通算３２本塁打。Ｕ１８Ｗ杯（台湾）では日本代表として史上初の金メダル獲得に貢献し、入団後も２年目途中まで二刀流としてプレーしていたが、転機は昨季途中に訪れた。

「今のままではチームに貢献できない」と投手一本に絞ることを決断。バットを置き、退路を断った。これまでは投打ともに人の倍以上練習していたが、投手一本に専念した分、より効率的に練習することが可能になった。「一本になり時間も増えたので、自分を見つめ直して足りないところをしっかりと練習できた。投げる回数を重ねるごとにボールが良くなっている実感はある」と手応えも感じている。

オフは石田裕と自主トレを行う予定で、課題の変化球や制球力向上を目指す。「投手のみに集中できるようになった。キャンプから１軍の戦力として活躍できるようにオフを有意義に過ごしたい」。スターに向かって走り出す用意は出来ている。（太田 和樹）

◆武田 陸玖（たけだ・りく）２００５年６月６日、山形・天童市生まれ。２０歳。小学１年時に成生ファイヤ−ドラゴンズで野球を始める。６年時は東北楽天ジュニアでもプレー。天童四中では軟式野球部に所属。山形中央では１年春からベンチ入りも甲子園出場なし。２３年ドラフト３位でＤｅＮＡ入団。１７３センチ７８キロ。左投左打。推定年俸５６０万円。