【大雪警報】福井県・敦賀市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、美浜町などに発表 2日13:25時点
気象台は、午後1時25分に、大雪警報を敦賀市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、美浜町、若狭町に発表しました。
嶺南では2日夜遅くまで、嶺北では2日夕方から2日夜遅くまで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■敦賀市
□大雪警報【発表】
積雪 2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■鯖江市
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■池田町
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
■南越前町
□大雪警報【発表】
積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■美浜町
□大雪警報【発表】
積雪 2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■若狭町
□大雪警報【発表】
積雪 2日夜遅くにかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm