気象台は、午後1時25分に、大雪警報を敦賀市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、美浜町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・敦賀市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、美浜町などに発表 2日13:25時点

嶺南では2日夜遅くまで、嶺北では2日夕方から2日夜遅くまで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■敦賀市

□大雪警報【発表】

積雪 2日夜遅くにかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 35cm



■鯖江市

□大雪警報【発表】

積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 40cm





■越前市□大雪警報【発表】積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■池田町□大雪警報【発表】積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒12時間最大降雪量 40cm■南越前町□大雪警報【発表】積雪 2日夕方から2日夜遅くにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■美浜町□大雪警報【発表】積雪 2日夜遅くにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■若狭町□大雪警報【発表】積雪 2日夜遅くにかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm