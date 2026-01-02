人気アイドルグループ【AKB48】の元メンバー・岡田奈々さんが自身のインスタグラムを更新。

所属事務所を退所したことを報告しました。



【写真を見る】【 元AKB48・岡田奈々 】 所属事務所を退所 「何かを大きく変えるというよりも、これからも自分のペースを大切にしながら活動を続け、より一層成長」





岡田奈々さんは「この度、2025年12月31日をもちまして エイベックス・アスナロ・カンパニー株式会社を退所いたしました。」と、報告。



続けて「AKB48 に在籍している時からソロ活動へ踏み出すきっかけを作ってくださり、 活動の場や挑戦の機会をくださった会社の皆様そして携わってくださったスタッフ・関係者の皆様には、心より感謝を申し上げます。」と、記しました。







そして「そこで得た出会いや経験は、これからの活動でも大切にしていきたいと思っております。」と、綴りました。



更に「また、日頃から応援してくださっているファンの皆様には、改めて心より御礼申し上げます。皆様からいただく言葉や想いは、私にとって大きな支えとなってきました。誠にありがとうございます。」と、記しました。







岡田奈々さんは「今回の決断は、何かを大きく変えるというよりも、これからも自分のペースを大切にしながら活動を続け、より一層成長していきたいという思いからです。」と、投稿。



続けて「退所はひとつの節目ではありますが、活動の方向性が急に変わるわけではありませんので、安心していただけると嬉しいです。」と、綴りました。







そして「今後も一歩ずつ着実に歩んでまいりますので変わらぬご声援をいただけますと幸いです。 引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。」と、ファンに向けて呼びかけています。







