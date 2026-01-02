◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が歴史的大逆転で3年連続の往路優勝を飾った。

ゴール地点で選手を待ち構えていた原晋監督は「すごいことになりましたね、皆さん。すごいことをお見せできました」と大興奮だった。

5区を走ったエース・黒田朝日(4年)については、「本当にすごいキャプテンですね。本当にすごかった。感動しました」と称えた。そして劇的な幕切れとなった往路を振り返り、「100点満点！皆さん、輝きました！」と声を張り上げていた。

当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田が異次元の走りを披露した。小田原中継所をトップの中大から3分24秒差の5番手でスタート。まずは城西大、さらに9.7キロ地点では国学院大の高石樹（1年）を抜いて3番手に浮上した。

13.64キロ地点では中大・柴田大地（3年）もかわして2位へ。3年連続で山上りに起用された早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）を追うと、19.25キロで並び、そのまま突き放した。1時間7分16秒は昨年の若林宏樹の1時間9分11秒を1分55秒も更新する驚異的な区間新記録。総合タイム5時間18分9秒は往路新記録となった。

1区では昨年10区区間賞の小河原陽琉(2年)が16番手とまさかの展開。しかし、エースが集う花の2区で飯田翔大(2年)が11位、3区の宇田川瞬矢(4年)は8位へ順位を上げ、4区の平松享祐（3年）は区間3位の好走で5位まで浮上していた。2区起用が濃厚とみられていた黒田を山上りに抜てきした原晋監督の采配がズバリ当たった。青学大は往路優勝した年は全て総合優勝を飾っている。