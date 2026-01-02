◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

102回目の継走を迎えた箱根駅伝。往路1区は当日区間変更となった中央大・藤田大智選手（3年）がスタート直後からハイペースを作る展開。

3キロ過ぎでは1度集団が分かれるも、その後ペースは落ち着き7キロ過ぎで再び1つの集団に。11キロ過ぎになると、同じく当日区間変更となった國學院大・青木瑠郁選手（4年）がペースを上げると、集団が縦長に。箱根駅伝2連覇中の青山学院大はここで先頭集団から脱落します。

13キロを過ぎると、東洋大・松井海斗選手（2年）が先頭に立つも、17キロ手前で再度國學院大・青木選手がトップを奪取。タイムは1時間0分28秒。吉居大和さん（中央大）が持つ区間記録12秒更新。2位には9秒差で中央大、3位に15秒差で東洋大。優勝候補の駒澤大は20秒差の5位、早稲田大は30秒差の7位。青山学院大は16位で1分19秒差と大きく出遅れます。

花の2区では、2位中央大・溜池一太選手（4年）がトップに浮上。7キロ手前から、國學院大・上原琉翔選手（4年）を突き放します。

そこに迫ったのは、城西大のヴィクター キムタイ選手（4年）。18キロ地点で中央大を捉えると、一気にかわし首位浮上。V.キムタイ選手は、1時間5分9秒。リチャード エティーリ選手（東京国際大）の前回大会で残した区間記録を22秒更新する大記録。

2区を終えて1位は城西大。2位には43秒差で中央大、3位には早稲田大が浮上。エースの山口智規選手（4年）1時間5分47秒の快走を見せ、7位から4つ順位を上げました。優勝候補の駒澤大は1分7秒差の4位、國學院大は1分36秒差の6位、青山学院大は2分16秒差の11位で2区を終えます。

3区では、トップの城西大を2位中央大が11キロ手前で捉えます。前回大会も区間賞の中央大の本間颯選手（3年）が城西大の小林竜輝選手（2年）をかわすと、徐々にリードを広げる展開。

本間選手は、1時間0分8秒で2年連続の区間賞を獲得。後続を突き放すことに成功しました。2位城西大は58秒差。3位には順位を上げた駒澤大が1分7秒差。4位早稲田大が1分48秒差。5位國學院大が2分7秒差。青山学院大は11位から8位に上げるものの、タイム差は3分16秒まで広げられました。

勢いに乗る中央大は4区も好走。岡田開成選手（2年）が区間2位の1時間0分37秒でトップで5区山上りの襷をつなげます。

追い上げたのは早稲田大。当日変更で4区に起用された鈴木琉胤選手（1年）が快走。区間記録に迫る1時間0分1秒で区間賞。トップ中央大との差を1分12秒差まで詰めて5区へ。3位には順位を上げた國學院大が2分29秒差。4位城西大は3分24部秒差。青山学院大は3分24秒差の5位で4区を終えます。

往路の最終区間、5区ではトップを走る中央大に早稲田大が10キロ手前で追いつきます。山の名探偵こと3度目の5区となる工藤慎作選手（3年）が中央大・紫田大地選手（3年）を抜き去りトップ浮上。

しかしその早稲田大に猛追するのが青山学院大・黒田朝日選手。当日区間変更で5区起用となったエースが異次元の走り。小田原中継所で、早稲田大と2分12秒あった差をみるみる縮めると、15キロ過ぎで視界に捉えます。そして19キロ過ぎで早稲田大をかわしトップ浮上。タイムはこれまでの区間記録を1分55秒上回る1時間7分16秒。まさに伝説の走りで青山学院大学に大逆転での往路優勝をもたらしました。

【往路順位】1位 5時間18分08秒 青山学院大学2位 5時間18分26秒 早稲田大学3位 5時間19分44秒 中央大学4位 5時間20分02秒 國學院大学5位 5時間20分20秒 城西大学6位 5時間21分49秒 順天堂大学7位 5時間23分00秒 駒澤大学8位 5時間24分02秒 創価大学9位 5時間25分00秒 日本大学10位 5時間26分10秒 東海大学11位 5時間26分22秒 中央学院大学12位 5時間27分28秒 山梨学院大学13位 5時間28分02秒 東京農業大学14位 5時間28分25秒 神奈川大学15位 5時間28分55秒 東洋大学16位 5時間30分04秒 日本体育大学17位 5時間30分25秒 帝京大学18位 5時間30分43秒 大東文化大学19位 5時間30分45秒 東京国際大学OP 5時間32分02秒 関東学生連合チーム20位 5時間33分05秒 立教大学