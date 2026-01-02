皇居では2日、新年一般参賀が行われています。成年式を終えた悠仁さまも初めて出席されています。

2日午前、皇居では「新年一般参賀」が行われ、天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻が皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。

天皇陛下

「新年おめでとうございます。昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、 多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。 いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております」

午前11時半までに入門した参賀者はおよそ3万人で、両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、愛子さまや皇族方はにこやかな表情で手を振るなどされました。

今年は、去年成年式を終えた悠仁さまが初めて臨み、姉の佳子さまの隣に立たれました。天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家が全員揃って一般参賀に出席されるのは今回が初めてです。

若い女性二人組

「悠仁さまが今年から加わられて、 ニュースの報道などで拝見するよりも、すごく大人な印象を感じました」

子ども

「（愛子さまについて）笑顔で手を振っていた。素敵だなと思いました」

新年一般参賀は午前・午後あわせて5回行われます。