北斗晶、長男家族と元日に堪能した食事を公開「今年のおせち料理は大当たり」

タレントの北斗晶が1月1日に自身のアメブロを更新。元日に家族で囲んだ豪華な食事や今年の目標について明かした。

この日、北斗はおせち料理について「今年のおせち料理は大当たり とっても美味しかったです」と絶賛。さらに、孫・寿々ちゃんのために「アンパンマンの子供用おせち料理」を購入したことも報告し「開けてガッカリしないように…ばーちゃん、家にあった飾りでなんとかやってみました」と愛情あふれる工夫を凝らしたことをつづった。

午後は実家への挨拶やお墓参りに出かけたそうで「なんでもない1月1日でしたがそれが何よりの幸せ」とコメント。また、今年の目標について「ちょっと、いやかなり生意気ですが。。。【仕事を減らす】実は、これが私の目標です」と告白し「自分の体を労らないとと今更ながら思いました」と理由を説明した。

夕食には「我が家は1月1日初のもんじゃ焼き」を楽しんだといい「凄い勢いで無くなっていきました」と家族の様子を報告。「夜は、お久しぶりの元マネージャーただっちも遊びに来て一緒にもんじゃ焼パーティー」をしたことを明かした。

最後に「一富士二鷹三茄子いい夢を見てくださいね〜！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。