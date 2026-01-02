¡ÖÃ¯¤Î¤³¤È¡©¡×¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡¢¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¶ì¸À¤Ë»¿ÈÝ¡£¡Ö·ù¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×
ÇÐÍ¥¤Î»°ÅÄÂ¼Ë®É§¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Î¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤Æ¸ý¥Ñ¥¯¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¶ì¸À¤Ë»¿ÈÝ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±éµ»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸À¤¨¤Ê¤¤»ö¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¹ÈÇò¤Ê¤é¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö·ù¤Ê¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤ä¤Ä¤À¤Ê¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡¢¤³¤Î¿Í¡×¡ÖÃ¯¤Î¤³¤È¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸«¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÎÈÖÁÈ¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
²Î¼ê¤Î¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¡×¤Ë¶ì¸À»°ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Î¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤Æ¸ý¥Ñ¥¯¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡¡¥×¥í¤Ê¤é.....¤Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²¿¤ÎÈÖÁÈ¤ä²Î¼ê¤ò¸«¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤«¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¡×¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¸ý¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤À¤ì¤Î¤³¤È¡©¡×1·î1Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥È¡¼¡ª¡×¤È¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅê¹Æ¤·¤¿»°ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö·ë¶É¡¢¸ý¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤À¤ì¤Î¤³¤È¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿Åê¹Æ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
