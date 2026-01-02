¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬¡¡¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×µ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê48¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤³¤Ã¤½¤ê¡É»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨Ãæ²¬¤Ï¡Ö¸áÇ¯¤Ç¤¹¤ÍÃæ²¬¡¡¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö12Ç¯Á°¤Î¸áÇ¯¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤â¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î»þ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡©¡×¤È2014Ç¯3·î31Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¤â·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öº£Ç¯¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£