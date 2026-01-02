【残価設定ローン】“残クレ”契約満了時の選択肢：5年乗った「アルファード」は「買い上げ」と「乗り換え」どちらが向いている？

「残価設定ローン」と「一般的なカーローン」は何が違う？

残価設定ローンは、残価設定型クレジット（残クレ）などと呼ばれます。

車の本体価格の一部（残価）をあらかじめ最終回の支払い分として据え置き、月々の返済額を抑えるローン契約です。

一般的なカーローンは車両本体価格の全額を分割で支払うのに対し、「残クレ」は最終回の支払い分を除いた金額を分割で支払います。そのため、月々の返済額を抑えられる点が魅力の一つです。

トヨタ自動車株式会社が運営するWebメディア「トヨタの窓口」では、主に以下の点を「残クレ」の特徴として挙げています。



・残価を差し引いた金額が分割されるため、月々の負担が軽減される

・3～5年の契約期間が一般的

・契約満了時は「返却」「買い上げ」「乗り換え」のいずれかを選択

・走行距離やカスタマイズに制限が設けられる場合もある

株式会社ホンダファイナンスのホームページでも、残クレについて「契約満了時に選択肢があるローン」である点や、車両状態によっては追加費用が発生する可能性がある点などが説明されています。



“残クレ”の契約が満了した際の3つの選択

残クレの契約が満了した際には、以下3つの選択肢のうち、いずれかを選ぶことになります。

選択1：新車に乗り換える

残クレによって所有していた車を販売店に返却し、別の車に乗り換える選択肢です。「子どもが生まれたのでもう少し大きな車を」など、ライフスタイルの変化にも合わせやすい特徴があります。また、定期的に車を乗り換えたい方にもマッチした選択肢といえそうです。

選択2：車を買い上げてそのまま乗り続ける

残価を支払えば、車を返却せずにそのまま乗り続けることも可能です。同じ車に長期間乗りたいのであれば、こちらの選択肢も検討しましょう。

選択3：車を返却する

契約満了に伴い、車を返却する選択肢です。「車を必要とする期間がもともと決まっていた」「引っ越すことになった」など、「車が必要なくなった・別の車が手に入った」といったケースでは返却する選択も考えられます。



残クレにおける「清算の考え方」

前記の通り、残価設定ローン（残クレ）は、契約満了時に「買い上げ」「乗り換え」「返却」のいずれかを選択できるローン形態です。いずれの選択肢を取る場合であっても、判断の前提となるのが、契約時に設定された「残価」と、その残価を適用するための保証条件です。

残クレでは、将来の清算基準となる残価があらかじめ定められており、5年契約の場合、残価率は一般的に40～50パーセント程度とされるケースが多く見られます。車種やグレード、契約内容によって残価は異なりますが、この残価が契約満了時の清算の基準となります。

例えば、2020年1月発売の「トヨタアルファード2.5SCパッケージ」は新車価格が466万4000円でした。仮に残価率を50パーセントとすると、契約満了時の残価は約233万円となり、買い上げ・乗り換えのいずれを選択する場合でも、この金額を基準に清算が行われます。

契約満了時に車を買い上げる場合は、この残価を支払うことで、そのまま車に乗り続けることができます。一方、車を返却して乗り換える場合も、走行距離や車両状態などの残価保証条件を満たしていれば、設定された残価で精算され、原則として追加の清算は発生しません。

ただし、走行距離超過や事故歴、著しい損耗などにより残価保証条件を満たさない場合には、原状回復費用などの追加清算が発生する可能性があります。例えば、契約時に年間1万キロの走行距離制限が設けられているにもかかわらず大幅に超過していた場合や、軽度であっても修復歴と判断される損傷が確認された場合などです。残クレでは、この「残価」と「保証条件」を正しく理解しておくことが、選択を誤らないための重要なポイントとなります。



「買い上げ」と「乗り換え」どちらが向いている？

残クレの契約満了時に「買い上げ」と「乗り換え」のどちらが適しているかは、費用面だけでなく、今後のライフスタイルや車の使い方によっても異なります。

費用面に着目すると、買い上げを選択した場合は、残価相当額を支払うことで追加の車両購入費が発生せず、その後は車検や維持費のみで車に乗り続けることができます。そのため、「同じ車に長く乗りたい」「今後の支出をできるだけ抑えたい」と考える場合には、買い上げが向いている選択肢といえるでしょう。

一方、乗り換えを選択した場合は、現在の車を返却したうえで新たな車を購入することになるため、新車価格やオプション費用などを含めた新たな支出が発生します。その分、「常に新しい車に乗りたい」「安全装備や燃費性能の進化を重視したい」「家族構成や利用シーンの変化に合わせて車を替えたい」といったニーズには対応しやすい選択肢です。

どちらが「お得」かは一概には決められませんが、残価保証条件を満たしているかどうかを前提に、今後の支出計画と車の使い方を照らし合わせて検討することが重要です。契約満了時には、目先の金額だけでなく、数年先まで見据えた判断が求められます。



まとめ

残価設定ローン（残クレ）の契約満了時には、「買い上げ」「乗り換え」「返却」という複数の選択肢がありますが、いずれを選ぶ場合でも、判断の前提となるのは契約時に設定された残価と、その残価を適用するための保証条件です。

残クレでは、中古車市場での査定額や買取相場にかかわらず、契約条件を満たしていれば設定された残価を基準に清算が行われます。一方で、走行距離超過や事故歴、著しい損耗などにより保証条件を満たさない場合には、追加の清算が発生する可能性がある点には注意が必要です。

「買い上げ」と「乗り換え」のどちらが向いているかは、残価保証条件を前提に、今後の支出計画や車の使い方、ライフスタイルの変化を踏まえて判断することが重要です。契約満了時には、目先の金額だけでなく、数年先まで見据えた視点で選択肢を検討しましょう。



