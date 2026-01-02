嵐・大野智、メンバー絶賛の書き初め公開 5人での写真＆動画も公開「わちゃわちゃ見られて嬉しい」「流石の腕前」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】嵐のInstagramが2日に更新された。大野智の書き初めが公開され、話題となっている。
【写真】大野智を囲んだ2026年初の嵐5人での投稿
同日「明けましておめでとうございます お正月といえば“書き初め”ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」と大野の書き初めと、大野をメンバーで囲んだ5ショットが公開された。
さらに5人の動画も公開。大野が書き初めをする様子も映されており、大野は「ブランクがあるな」と久々の書き初めであることを明かしていたが、櫻井翔が「有段者って感じするよね」、相葉雅紀が「やっぱ上手いな」と言うなど、メンバーは絶賛の様子だった。最後には5人全員で「今年もよろしくお願いします」と、仲睦まじく挨拶していた。
この投稿に、ファンからは「新年初投稿幸せ」「わちゃわちゃ見られて嬉しい」「流石の腕前」「上手すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大野智を囲んだ2026年初の嵐5人での投稿
◆大野智「嵐」の書き初め公開
同日「明けましておめでとうございます お正月といえば“書き初め”ということで、リーダーによる『嵐』の一筆と5ショットをお届け！」と大野の書き初めと、大野をメンバーで囲んだ5ショットが公開された。
さらに5人の動画も公開。大野が書き初めをする様子も映されており、大野は「ブランクがあるな」と久々の書き初めであることを明かしていたが、櫻井翔が「有段者って感じするよね」、相葉雅紀が「やっぱ上手いな」と言うなど、メンバーは絶賛の様子だった。最後には5人全員で「今年もよろしくお願いします」と、仲睦まじく挨拶していた。
◆嵐の2026年初の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「新年初投稿幸せ」「わちゃわちゃ見られて嬉しい」「流石の腕前」「上手すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】