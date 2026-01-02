メンバー全員が所属事務所との専属契約を終了するK-POPボーイズグループ、“解散”はしない「今後も」【全文】

ボーイズグループONEUS（ワンアス）のメンバー全員が、所属事務所との契約を終了する。

1月2日、ONEUSの所属事務所RBWは公式立場を発表し、「当社はこれまで、ONEUSのメンバーたちと今後の活動について深く協議を重ね、その結果、2026年2月末をもって、5人のメンバー全員との専属契約を終了することを相互合意のもとで決定した」と明らかにした。

ONEUSは、2026年1月に予定されているニューアルバムのリリースや放送活動を最後に、RBW所属としての公式スケジュールを締めくくる予定だ。

ただし、グループ解散ではない。

所属事務所は「専属契約の終了とは別に、当社とメンバーは、ONEUSが持つ価値とアイデンティティを引き継ぐべきだという点で意見を一致させ、今後もONEUSという名前でグループ活動を継続していくことを決定した」と強調した。

そして「これまで当社とともに意味ある成長を遂げてきたONEUSのメンバーたちに深い感謝の気持ちを伝えるとともに、今後も“ONEUS”として歩んでいく5人のメンバーに、ファンの皆さまの変わらぬ関心と応援をお願い申し上げる」と要請した。

（写真提供＝OSEN）ONEUS

ONEUSは2019年1月にデビュー。当時は「MAMAMOOの弟分グループ」として注目を集めた。2020年には、K-POPボーイズグループのサバイバル番組『Road to Kingdom』に出演し、好評を得た。その後も、コンセプチュアルな音楽とパフォーマンスで支持を受けてきた。

RBWの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。RBWです。

まず、所属アーティストONEUSに変わらぬ愛と応援を送ってくださっているTOMOONの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社はこれまで、ONEUSのメンバーたちと今後の活動について深く協議を重ね、その結果、2026年2月末をもって、5人のメンバー全員との専属契約を終了することを相互合意のもとで決定いたしました。

ONEUSは、2026年1月に予定されているニューアルバムの発売および放送活動を最後に、RBW所属としての公式スケジュールを締めくくることになります。

専属契約の終了とは別に、当社とメンバーは、ONEUSが持つ価値とアイデンティティを引き継ぐべきだという点で意見を一致させ、今後もONEUSという名前でグループ活動を継続していくことを決定しました。

当社は、メンバーたちがどのような環境においてもONEUSとしてTOMOONの皆さまとのご縁を続けていけるよう、チーム活動に必要な諸事項について積極的に協力していく予定です。

これまで当社とともに意味ある成長を遂げてきたONEUSのメンバーたちに深い感謝の気持ちを伝えるとともに、今後も「ONEUS」として歩んでいく5人のメンバーに、ファンの皆さまの変わらぬ関心と応援をお願い申し上げます。

ありがとうございます。

◇ONEUS プロフィール

新人ボーイズグループのデビュー企画『RBW練習生Real Life−デビューします』を経て、2019年1月9日に韓国でデビューした6人組。2019年8月7日に日本デビュー。所属事務所はガールズグループMAMAMOOと同じRBWエンターテインメントということから、“MAMAMOOの弟分”とも呼ばれている。また、同事務所初のボーイズグループでもある。メンバーはKEONHEE、HWANWOON、SEOHO、XION、RAVN、LEEDOの6人で構成されており、グループ名には「ファン1人ひとり（ONE）の力が集まって作られた僕たち（US）」という意味から、「僕たち（US）が一緒に集まって1つ（ONE）の世界を作っていく」という思いが込められている。ファンクラブ名はTOMOON。2022年にRAVNが脱退し、5人組となった。