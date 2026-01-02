ついに大器がデビューを飾れそうだ。２３年ドラフト１位の阪神・下村海翔投手（２３）は一気に飛躍する可能性を秘める。入団直後の２４年４月にトミー・ジョン手術を受けた右腕。長いリハビリを経て、実戦復帰が着々と近づいている。「この２年、球団にすごく迷惑をかけている。何とか３年目に期待に応えられるように」。並々ならぬ決意でリハビリに励んでいる。

青学大時代は広島・常広とダブルエースを形成。巨人・西舘、西武・竹内らとともに「東都７人衆」と呼ばれ、大きな話題を呼んだ。プロ入り後は右ひじの状態が悪化。幾多の選択肢から手術を選択し、２６年の完全復活にかけてきた。昨年は一度、シート打撃登板までこぎつけたが、コンディションを考慮しスローダウン。「焦ってまた繰り返すことが一番やっていけないこと。焦らず、できるだけ早い段階で」と復帰プランを描いている。

入団後未登板だが、潜在能力は誰もが認めるところ。藤川監督も「夏場前ぐらいから１軍で起用できるようなことになれば」と期待を寄せる。身体能力の高さはチームは随一。地元・西宮出身の期待の星が、その力を発揮する１年になる。（直川 響）

◆下村 海翔（しもむら・かいと）２００２年３月２７日、兵庫・西宮市生まれ。２３歳。小学３年時に甲武ライオンズで野球を始め、甲武中では宝塚ボーイズに所属。九州国際大付を経て、青学大へ進学。２３年日米大学野球でＭＶＰを受賞。１７４センチ、６９キロ。右投右打。年俸１１００万円。未婚。