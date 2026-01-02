◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

青学大の絶対エース黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」と襲名する激走で、往路優勝を飾った。

当日変更で５区に起用された黒田朝日は、首位の中大と３分２５秒差の５位でスタートした。１秒先にスタートした実力者の城西大・斎藤将也（４年）をアッという間に抜き去り、４位に浮上。その後、難なく、３位の国学院大を逆転。首位から２位に後退した中大を１３・６キロで交わして、残るは、首位に浮上した早大の「山の名探偵」工藤慎作（３年）だけ。その工藤を最高点を超えた後、残り１・５キロで抜き去り、ついに首位に浮上した。

天下の険を攻略し、区間新記録を大幅に更新する１時間７分１６秒。順大の今井正人、東洋大の柏原竜二、青学大の神野大地に続く「４代目・山の神」を襲名。「黒田朝日」の名を歴史に刻んだ。

史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、まさかの出遅れから始まった。１区を走る予定だった荒巻朋熈（４年）にトラブルが発生し、急きょ、小河原陽琉（２年）が出場。小河原は前回大会ではルーキーながら１０区で歴代２位の好記録で区間賞を獲得した実力者だが、突然の区間変更で大苦戦。区間１６位に終わった。ただ、首位との差は、１分１９秒差にとどめて、ぎりぎり大逆転の可能性を残した。

２年間、２区を走った黒田朝日に代わってエース区間を務めた飯田翔大（かいと、２年）は区間１０位と踏ん張り、５人抜きで１１位に浮上した。

３区の宇田川瞬矢（４年）は区間７位と堅実に走り、３人抜きで８位まで順位を上げた。

４区は、現３年生として箱根駅伝初出場となった平松享祐が区間３位と大健闘して、黒田朝日の劇的ドラマを演出した。

黒田朝日は、マラソン日本学生記録（２時間６分５秒）を持つ走力に加え、上り適性も抜群だ。

青学大では、長野・菅平高原の夏合宿の恒例として坂タイムトライアルが行われる。１８キロを設定ペースで集団で走り、残り３キロ地点から競走。標高１３２２メートルから同１５３５メートルメートルまで標高差２１３メートルを全力で駆け上がり、心肺機能を限界まで追い込む。「心臓が口から飛び出そうになる」と全選手が口をそろえるほどのきつい２１キロ走だ。

昨年の夏合宿で黒田朝日は、重力に逆らうような軽やかさで上り坂を駆け上がり、自身が前年に昨年マークした「コース記録」を大幅に更新した。合宿には今年のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で初優勝したＧＭＯインターネットグループ勢も参加しており、東京世界陸上男子マラソン代表の吉田祐也（２８）、主力の鈴木塁人（２８）らにも大差をつけた。その時、原晋監督（５８）は「もし、黒田朝日が５区を走れば、とんでもないことになります」と予言。近年の箱根駅伝１１戦で優勝８回の名将の予言は、ピタリと当たり、箱根の山に朝日が高々と昇った。

青学大には絶対に負けられない理由があった。

現４年生世代の皆渡星七さんが２５年２月１９日、悪性リンパ腫のため、亡くなった。２月２日に２１歳になったばかりだった。

皆渡さんは２年生だった第１００回箱根駅伝で１６人の登録メンバー入りを果たした。７区に登録され、当日変更で出番なしとなったが、原監督が「次の第１０１回大会では復路の主力になる」と期待していた逸材だった。

今大会に向けて原監督は「輝け大作戦」を発令。「大黒柱の朝日が輝き、控え選手、マネジャー、チーム全員がそれぞれの立場で輝いてほしい」とその意味を説明。そして、もう一つの重い意味が皆渡星七さん。「皆が星のように輝いてほしい、という意味もあります」と原監督は神妙に明かした。

青学大は、今年も、箱根路で輝いている。