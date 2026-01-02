学園アイドルマスターのコラボカフェが渋谷に♡スイーツ尽くしの夢空間

人気コンテンツ『学園アイドルマスター』が、ChugaiGraceCaféとタッグを組んだ期間限定コラボカフェを渋谷で開催。今回のテーマは“スイーツ”。色とりどりの衣装に身を包んだアイドルたちが、新規描き下ろしイラストで登場します。作品の世界観とリンクした華やかなメニューや、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが揃い、ファン心をくすぐる内容に。甘くて楽しいひとときを過ごせる注目イベントです。

描き下ろし衣装と世界観に注目

本コラボでは、“スイーツ”をテーマにした特別衣装のアイドルたちが新規描き下ろしイラストで登場。店内装飾やメニュー、グッズまで統一された世界観で、作品の魅力を五感で楽しめます。

渋谷モディ7Fというアクセスの良さも魅力で、カフェタイムが特別な思い出になるはずです。

キャラ別スイーツ＆ドリンク

コラボメニューは全14種。花海咲季のオペラ-ラズベリーソース添え-1,273円(税込1,400円)、月村手毬のブルーベリーベーグルサンド1,455円(税込1,600円)、藤田ことねのチョコバナナフレンチトースト1,364円(税込1,500円)など、衣装やキャラクター性とリンクした内容に。

そのほか、雨夜燕の抹茶ミルク団子1,000円(税込1,100円)、有村麻央のぶどうゼリーソーダ1,000円(税込1,100円)、葛城リーリヤのラムネクリームソーダ1,000円(税込1,100円)、倉本千奈のオレンジパウンドケーキ1,273円(税込1,400円)、紫雲清夏のキウイパンナコッタ1,091円(税込1,200円)、篠沢広のチョコミントアイス1,091円(税込1,200円)、十王星南のモンブラン1,364円(税込1,500円)、秦谷美鈴の紫芋ミルク練り切り添え1,000円(税込1,100円)、花海佑芽の苺のショートケーキ風1,000円(税込1,100円)、姫崎莉波の桃パフェ風ドリンク1,000円(税込1,100円)、ランダムラテ891円(税込980円)を展開。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

限定グッズと特典も充実

店内ではスイーツver.のアクリルフィギュアスタンド全13種1,870円(税込)、トレーディンググリッター缶バッジ全13種1個550円(税込)/1SET7,150円(税込)。

ポラショットコレクション全13種1個440円(税込)/1SET6,160円(税込)、A4クリアファイル550円(税込)。

フレークシールセット1,100円(税込)、B2タペストリー4,400円(税込)、マグカップ&吸水コースターセット3,300円(税込)などを販売。

さらに、学園アイドルマスター×ChugaiGraceCafeクッキー(ラメアクリルキーホルダーランダム1個付き)1,980円(税込)も登場します。

※グッズはコラボメニュー注文者のみ購入可能です。

先行通販ではB2ハーフタペストリー全13種2,750円(税込)、メニューブック風ホロアクリルアートパネル全13種3,300円(税込)。

初星学園デザートグラス&スプーンセット4,950円(税込)を展開。

特典として、コラボメニュー注文1品ごとにコースター1枚、事前WEB予約利用でコースター1枚(人数分)、グッズ3,000円(税込)購入ごとにラメポストカード1枚、通販3,000円(税込)購入ごとにブロマイド1枚をランダム配布します。

※特典はなくなり次第終了となります。

開催情報

開催期間：2026年1月9日(金)～2月8日(日)

開催場所：渋谷モディ7FChugaiGraceCafé渋谷モディ店

抽選受付：2025年12月6日(土)12:00～12月12日(金)23:59

当落発表：2025年12月15日(月)12:00以降順次

先着受付：2025年12月16日(火)17:00～

※ご入場はご予約のお客様優先です。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

THEIDOLM@STER™&©BandaiNamcoEntertainmentInc.

甘く広がる推し時間を渋谷で

描き下ろしイラストに囲まれながら、キャラクターをイメージしたスイーツやドリンクを楽しめる今回のコラボカフェ。

食べるたび、眺めるたびに推しの魅力を再発見できる空間は、ファンにとって特別なご褒美です。期間限定だからこそ、今だけのときめきを大切に♡

渋谷で過ごす甘い推し時間を、ぜひ体験してみてください。