¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¤Î1Ç¯À¸¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¤Ï¡Ö²¸ÊÖ¤·¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×µÏ¿¡õ11Ç¯¤Ö¤ê¤Î1Ç¯À¸¤Ç¤Î4¶è¶è´Ö¾Þ
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©)
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î1Ç¯À¸¡¦ÎëÌÚÎ°°ý(¤ë¤¤)Áª¼ê¤¬4¶è¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Y.¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥ÈÁª¼ê¤¬Âè99²óÂç²ñ¤Ç»Ä¤·¤¿¶è´ÖµÏ¿¤È¤ï¤º¤«1ÉÃº¹¤Î¡¢1»þ´Ö0Ê¬1ÉÃ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯À¸¤Ç¤Î¶è´Ö¾Þ³ÍÆÀ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè°ìÀ¼¤Ç¤Ï´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¡£¡Öº£Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÄ«Áá¤¯¤«¤é¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢±èÆ»¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¢¡Ö4Ç¯À¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢Áö¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¶è´Ö¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÎé¤È¤¤¤¦·Á¤òÁö¤ê¤Ç¸½¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ª»Ï¡¢±þ±ç¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£20.9¥¥í¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂçOB¤Ç5¶è¤ò2ÅÙÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°ËÆ£Âç»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Â®¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²òÀâ¡¦À¥¸ÅÍøÉ§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö·¯¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¤³¦ÌÜ»Ø¤¹¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£