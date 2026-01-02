昨年末にガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」を脱退した石井蘭さん（RAN）と加藤心さん（COCORO）が2026年1月1日、インスタグラムを開設し、元気な姿を見せた。ファンからは「おかえり！」「ずっと大好きだよ」などの声が並んだ。



【写真】半年ぶりに元気な姿を見せた石井蘭さん

オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS」を経て、23年12月に誕生したME:I。COCOROは昨年3月29日、RANは同7月1日に活動休止を発表。12月22日には2人に加えて、飯田栞月さん（SHIZUKU）、佐々木心菜さん（KOKONA）の4人が脱退することを発表していた。



脱退を前に、RANは「活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました」、COCOROは「こういった形でお別れをお伝えするのはとても辛く残念で悔しい思いでいっぱいです」と思いを伝えていた。



今年1月1日、石井さんは直筆メッセージで「皆様 新年明けましておめでとうございます。石井蘭です。今までいただいてきた愛や経験、想いを糧に、新たな1歩を踏み出そうと思います。手探りではありますが、自分にできる全てを尽くし精進して参ります」と決意を表明。「みなさんにとって素敵な1年となりますように」と綴った。そして、海をバックにゆるふわロングヘアの石井さんが優しく微笑む写真を投稿した。



一方、加藤さんは「明けましておめでとうございます 加藤心です」と書き始め、「とにかくずっとずっと皆さんに会いたくてたまらなかった1年でした なのでその分、そして今まで離れていようとも皆さんが私に惜しみなく屈託のない愛をたくさん送り続けてくださった分、私に二度とない幸せな時間をくださった分、2026年は恩返しの気持ちを込めて、心からたくさんの愛と感謝を届けられる年にしていきます！」と思いを込めた。加藤さんは、ウインクするチャーミングな姿も見せた。