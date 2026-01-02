フィルムカメラで決めのポーズ

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の幼なじみ2人組が着物姿で足組みしたオフショットに注目が集まっている。

番組公式インスタグラムが公開したのは、ヒロイン・松野トキ役の郄石あかりと、幼なじみ・野津サワ役の円井わんの2ショット。「ロケ中にフィルムカメラで撮影させて頂きました。お二人とも、ポーズ決まってます」と投稿した。

2人とも劇中の着物姿で足を組んでポージング。郄石はクールな目つきで視線を外し、何事かを考えている仕草で円井の肩に手をかけている。円井は手にあごを乗せ、少しニヒルな笑みをたたえている。

劇中では見られないショットに「かっこつけて可愛い。仲良しさん」「おトキ探偵と助手おサワの事件簿」「名探偵ホームズおトキ&ワトソンおサワ(笑)」「カッコいい〜」「キマってますね」と沸いている。 「ばけばけ」は5日から放送再開。物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブン（トミー・バストウ）の心の交流と夫婦としての歩みを描く。