¡¡Àµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼¡õÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬1·î1ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î¿·¤¿¤ÊÁêÊý¤È¤·¤Æ¤»¤¤¤ä¤¬Ç°´ê¤Î½é»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤ÎÂè2¥Õ¥ì¡¼¥à¡£7ÈÖ¡¦10ÈÖ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¥Ô¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¡ÖM-1¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï7ÈÖ¥Ô¥ó¤ò¼ÍÈ´¤¡¢¸«»ö¤´Ë«Èþ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶½Ê³¤·¤¿¤»¤¤¤ä¤Î¸µ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¥»¥¯¥·¡¼Èþ½÷¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢¾å¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢¶»¸µ¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¾å¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¸«¤ë¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¤»¤¤¤ä¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¾å¤²¤ë¤¬¡¢Èþ½÷¤Î¶»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤¬È¯À¸¡£2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÌåÀä¤¹¤ë¤»¤¤¤ä¤Ë±Ñ¸ì¶Ø»ß¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ã¤Ú¥¥¹¤â¤â¤é¤¤¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¡£ÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÇÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤´¤È¤Ë1000±ß¤¬È³¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«»ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ú¥¢¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ô¥ó¤Ê¤É¤òÅÝ¤¹¤ÈÈþ½÷¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2026¡Ù¤è¤ê¡Ë