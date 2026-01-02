お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之さんが、2026年1月1日放送の正月特番「新春！爆笑ヒットパレード2026」（フジテレビ系）に出演し、M-1グランプリ2024で初の2冠を達成した「令和ロマン」が同番組に出演していないことを指摘し、SNSで注目を集めている。

「吉本じゃないんで...」衣装めぐるエピソード披露

芸人たちがお年玉をかけてエピソードトークを話すコーナーで、お笑いコンビ「NON STYLE」（ノンスタイル）の石田明さんが、朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演した際、スタイリストが寝坊で遅刻してしまったときのエピソードを話した。

石田さんは、共演する同じ吉本興業所属の芸人の衣装を借りて番組に出演することに。石田さんのマネジャーは、令和ロマンの松井ケムリさんの衣装を持ってきたという。細身の石田さんに対し、松井さんはがっしりとした体型だ。石田さんは「サイズ合うわけないやん」とし、「いやいや、『せめて（松井さんの相方・高比良）くるまやろ！』って言ったら、（マネジャーは）『吉本じゃないんで......』って」と話し、笑いを誘った。

高比良さんは、25年4月28日に吉本興業とのマネジメント契約を終了したことが発表されている。なお、松井さんは吉本興業に残り、コンビとしての活動は続けている。

このエピソードの後、井口さんは、番組で出演していなかった令和ロマンについて、「M-1チャンピオンだからこういう場は居そうだけどなんかいないもんなー」「近年のM-1チャンピオンなのになぜかいないもんなー」と指摘し、ツッコミを入れた。

番組では、M-1グランプリ2025王者のたくろう、キングオブコント2025王者のロングコートダディ、R-1グランプリ2025王者の友田オレさんなどをはじめ、40組以上の芸人がネタを披露。そのなかには、22年大会王者・ウエストランド、21年大会王者・錦鯉、20年大会王者・マヂカルラブリーなどM-1グランプリの優勝者も多くもいたが、令和ロマンは出演していなかった。

Xでは井口さんのこの発言に、「井口さん さすがやでwwww」「元日から絶好調」「井口さんの愛あるいじりほんまに好き」といった声が寄せられている。